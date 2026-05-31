Ο Λεάο επιβεβαίωσε την αποχώρηση του από τη Μίλαν

Ο Ραφαέλ Λεάο ανακοίνωσε και επίσημα ότι θα αποχωρήσει από τη Μίλαν αυτό το καλοκαίρι, βάζοντας τέλος στην επιτυχημένη του θητεία με τους Ροσονέρι, καθώς αναζητά μια νέα πρόκληση μακρυά από την Ιταλία.

Αναλυτικότερα, μιλώντας στο «Sport TV Portugal», ο Πορτογάλος εξτρέμ αποκάλυψε ότι αισθάνεται έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αφού άφησε το στίγμα του στο «Σαν Σίρο».

«Είμαι περήφανος επειδή έγραψα ιστορία στη Μίλαν, αλλά θέλω ένα νέο κεφάλαιο. Νιώθω έτοιμος να παίξω σε ένα άλλο πρωτάθλημα», σημείωσε ο διεθνής επιθετικός.

Ο 26χρονος τόνισε ακόμη ότι η απόφασή του δεν οφείλεται σε δυσαρέσκεια, επιμένοντας ότι φεύγει από τον σύλλογο με ένα αίσθημα ολοκλήρωσης, αφού έδωσε τα πάντα κατά τη διάρκεια της επταετής του θητείας στο Μιλάνο.

«Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για τη Μίλαν, αλλά ήρθε η ώρα να δοκιμάσω μια άλλη πρόκληση».

May 30, 2026

Ο Λεάο καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο επικίνδυνους επιθετικούς παίκτες της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μιλάνο, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στις επιτυχίες του συλλόγου (1 πρωτάθλημα και ένα Σουπέρ Καπ Ιταλίας) και έγινε γρήγορα ο αγαπημένος της κερκίδας, καταγράφοντας 80 γκολ και 65 ασίστ σε 291 επίσημες εμφανίσεις.