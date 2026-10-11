Σασουόλο - Μίλαν 1-1: «Φρέναραν» οι Ροσονέρι, αλλά παραμένουν αήττητοι
Σασουόλο και Μίλαν κόλλησαν στο 1-1 στο πλαίσιο της 6η αγωνσιτικής της Serie A. Μπορεί οι Ροσονέρι να προηγήθηκαν στο 63', αλλά η απάντηση από πλευράς γηπεδούχων ήταν άμεση.
Ήρεμα κύλησε το πρώτο ημίχρονο μέχρι και το 44', όταν Γκονσάλο Ράμος προσπάθησε με κεφαλιά να βρει δίχτυα, αλλά ο κίπερ της Σασουόλο του είπε «όχι». Δύο λεπτά αργότερα, ο Πάβλοβιτς επίσης με κεφαλιά απείλησε την εστία του Μούριτς, ο οποίος ήταν για άλλη μία φορά εκεί και κράτησε ανέπαφη την εστία του.
Οι Ροσονέρι ωστόσο κατάφεραν να βρουν δίχτυα στο 63' μετά την εξαιρετική συνεργασία Μόντριτς - Ραμπιό, με τον δεύτερο να γράφει το 0-1. Η Σασουόλο όμως δεν έμεινε άπραγη και απάντησε λίγο αργότερα. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν την αδράνεια στην άμυνα της Μίλαν και στο 68', ο Οντένταλ πήρε την πάσα από τον Λαουριέντε και έφερε το ματς στα ίσα.
Στα υπόλοιπα λεπτά του αγώνα, ούτε οι γηπεδούχοι, ούτε η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και το ματς έληξε ισόπαλο με 1-1.
Σασουόλο: Μούριτς, Μπρεμπτ (79′ Τσινκουεγκράνο), Τσαλέτα-Τσαρ, Λέισεν (26′ Οντένταλ), Ντόιγκ, Μπακολά, Μάτιτς (79′ Λιπάνι), Άτζιτς (60′ Θόρστβεντ), Μπεράρντι, Εσπόζιτο (60′ Μπόουι), Λοριεντέ
Μίλαν: Μενιάν, Χίλα, Γκάμπια (20′ Βίντερ), Πάβλοβιτς, Τσουκουέζε (85′ Χάτσινσον), Μούσα (78′ Γιασάρι), Ραμπιό, Εστουπινιάν (46′ Μόντριτς), Μορέιρα, Πούλισικ (78′ Σισέ), Ράμος
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