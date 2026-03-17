Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις του Πορτογάλου με τη διοίκηση, με τη Μίλαν να στρέφει το βλέμμα στην αγορά για εναλλακτικές.

Στην αναμέτρηση κόντρα στην Λάτσιο έδειξε σημάδια της έντονης δυσαρέσκειας του. Ο Λέαο δεν φάνηκε ιδιαίτερα χαρούμενος με κάποιες από τις επιλογές του Κρίστιαν Πούλισικ στο χορτάρι, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεταξύ τους επεισόδιο που συνεχίστηκε και στα αποδυτήρια. Ο Πορτογάλος εξτρέμ έχει κληθεί να αντιμετωπίσει μεγάλες αλλαγές στο αγωνιστικό κομμάτι. Από εκεί που έπαιζε στον χώρο εκμεταλλευόμενος την ταχύτητα και την τεχνική του, βρίσκεται του σε μια συνθήκη που χρειάζεται να εκτελέσει χρέη επιθετικού. Τα πλάνα του Αλέγκρι ήταν ότι σε συνεργασία με τον Κρίστιαν Πουλίσικ, θα εκμεταλλευόντουσαν τους κενούς χώρους σε ενδεχόμενη αντεπίθεση. Αυτό φαίνεται από τώρα να μην λειτουργεί ιδανικά, με τον Αμερικανό να περνάει μια περίοδο ξηρασίας από τον Δεκέμβρη. Ο Ραφαέλ Λεάο έχει δυο αγώνες χωρίς γκολ, με αποκορύφωμα το τελευταίο παιχνίδι με την Λάτσιο οπού δεν κατάφερε να σημειώσει ούτε τελική στην εστία.

Μετά το ματς στο Ολίμπικο, ο επιθετικός της Μίλαν αποχώρησε εκνευρισμένος απο το γήπεδο, αγνοώντας τις προσπάθειες που έγιναν από Μενιάν και Αλέγκρι για συμφιλίωση. Παρόλα αυτά δεν θα του επιβληθεί πειθαρχικό πρόστιμο, καθώς έδειξε θέληση να παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο και να παρακολουθήσει την προσπάθεια της ομάδας του.

Ο Ραφαέλ Λεάο δεσμεύεται με συμβόλαιο κάτι που δεν αποτελεί εμπόδιο για μια ενδεχόμενη πώληση. Το μεγάλο ζήτημα σε αυτό το σενάριο είναι η ρήτρα αποδέσμευσης που αγγίζει τα 170 εκατομμύρια, κάτι που είναι μακριά από την πραγματική του αξία. Το πόσο που αναμένεται να δαπανηθεί είναι στο όριο των 80 εκατομμυρίων. Ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους είναι και ομάδες της Premier League και της Σαουδικής Αραβίας.