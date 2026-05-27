Ο Αντόνι Ιραόλα είναι στην κορυφή της λίστας της Μίλαν, που αναζητά νέο προπονητή μετά την απόφασήτης να αποδεσμεύσει τον Αλέγκρι.

Μετά από μια ακόμα αποτυχημένη σεζόν, η Μίλαν θέλει να γυρίσει οριστικά σελίδα, με τη διοίκηση των Ροσονέρι να προχωρά σε διαζύγιο με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Ο σύλλογος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια φάση γενικής ανασυγκρότησης, αναζητώντας έναν νέο τεχνικό με διαφορετική φιλοσοφία από τον 58χρονο Ιταλό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport, ο Αντόνι Ιραόλα είναι αυτή τη στιγμή ο πιθανότερος αντικαταστάτης του Αλέγκρι, έχοντας σαφές προβάδισμα στην κούρσα της διαδοχής του.

Ο Βάσκος τεχνικός, ο οποίος έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την Μπόρνμουθ μετά από μια εξαιρετική πορεία στην Premier League, χαίρει της εκτίμησης των Φουρλάνι, Μονκάντα, αλλά και των Καρντινάλε και Ιμπραΐμοβιτς, ενώ μάλιστα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι πρώτες επαφές μαζί του.

Το οικονομικό δεν θα είναι πρόβλημα, καθώς το ποσό που φαίνεται να ζητά είναι απόλυτα βιώσιμο για τον προϋπολογισμό της Μίλαν, η οποία παράλληλα εξετάζει και εναλλακτικές λύσεις. Όπως γράφουν οι Ιταλοί, στη σχετική λίστα βρίσκονται ο Τσάβι, ο Όλιβερ Γκλάσνερ, αλλά και ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ο οποίος πάντως δεσμεύεται με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ ενόψει του ερχόμενου Μουντιάλ.

