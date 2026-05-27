Μίλαν: Επεισόδιο και παραλίγο... ξύλο μεταξύ Αλέγκρι και Ιμπραΐμοβιτς
Η κατάσταση δεν είναι και η πιο ιδανική στη Μίλαν το τελευταίο διάστημα, μετά και την αποτυχία της ομάδας να τερματίσει σε θέση που θα της έδινε εισιτήριο για το επόμενο Champions League.
Ο Μαξ Αλέγκρι αποτελεί ήδη παρελθόν από τους «Ροσονέρι» που πλέον ψάχνουν τον αντικαταστάτη ενόψει της νέας σεζόν, όμως το όνομά του παραμένει στο ρεπορτάζ της ομάδας.
Αυτό διότι σύμφωνα με ιταλικά μέσα, εκείνος (σσ ο Αλέγκρι) και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς είχαν μια έντονη αντιπαράθεση προ ημερών. Οι δυο τους είχαν συνάντηση σε εστιατόριο, όπου κατά τη διάρκεια συζήτησης η κατάσταση ξέφυγε και οι δυο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια.
Το συμβάν έγινε παρουσία του Τζόρτζιο Φουρλάνι, διευθύνοντος συμβούλου της Μίλαν, όμως οι ψυχραιμότεροι επενέβησαν και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.
🚨 💣 [BREAKING] In recent weeks, a VIOLENT FIGHT reportedly broke out between Zlatan Ibrahimović and Massimiliano Allegri in a restaurant.— Sleeper AC Milan (@SleeperACMilan) May 26, 2026
The clash is said to have turned PHYSICAL, with Igli Tare forced to step in and separate the two.@Corriere pic.twitter.com/Kja3DahGhH
