Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως προ ημερών, Μαξ Αλέγκρι και Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ήρθαν σε κόντρα και σχεδόν... πιάστηκαν στα χέρια.

Η κατάσταση δεν είναι και η πιο ιδανική στη Μίλαν το τελευταίο διάστημα, μετά και την αποτυχία της ομάδας να τερματίσει σε θέση που θα της έδινε εισιτήριο για το επόμενο Champions League.

Ο Μαξ Αλέγκρι αποτελεί ήδη παρελθόν από τους «Ροσονέρι» που πλέον ψάχνουν τον αντικαταστάτη ενόψει της νέας σεζόν, όμως το όνομά του παραμένει στο ρεπορτάζ της ομάδας.

Αυτό διότι σύμφωνα με ιταλικά μέσα, εκείνος (σσ ο Αλέγκρι) και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς είχαν μια έντονη αντιπαράθεση προ ημερών. Οι δυο τους είχαν συνάντηση σε εστιατόριο, όπου κατά τη διάρκεια συζήτησης η κατάσταση ξέφυγε και οι δυο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια.

Το συμβάν έγινε παρουσία του Τζόρτζιο Φουρλάνι, διευθύνοντος συμβούλου της Μίλαν, όμως οι ψυχραιμότεροι επενέβησαν και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.