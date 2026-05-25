Η κρίση στη Μίλαν φέρνει αλλαγές, με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι να αποχωρεί από τον πάγκο μετά την αποτυχία να οδηγήσει τους Ροσονέρι στο Champions League.

Σεισμικές αλλαγές έρχονται στη Μίλαν μετά την αποτυχία των Ροσονέρι να συμμετέχουν στο Champions League της επόμενης περιόδου. Ενώ κρατούσαν τη μοίρα στα χέρια τους έως την τελευταία στροφή, οι παίκτες του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι ηττήθηκαν μέσα στο «Σαν Σίρο» από την αδιάφορη Κάλιαρι και μοιραία έμειναν εκτός τετράδας με σοκαριστικό τρόπο.

Στο Μιλάνο επικρατεί απογοήτευση και αναβρασμός για τον τρόπο που εξελίχθηκε η σεζόν και στην Ιταλία κάνουν λόγο για ολική αναδιάρθρωση σε θέσεις κλειδιά του κλαμπ. Μια από αυτές αφορά και τη θέση στην άκρη του πάγκου, με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Φραμπρίτσιο Ρομάνο, να κάνει λόγο για διαζύγιο του κλαμπ με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Ο Ιταλός τεχνικός πληρώνει τα σπασμένα για την απώλεια του Champions League και αποχωρεί μετά από μόλις μια σεζόν στην τεχνική ηγεσία, αλλά δεν είναι ο μόνος. Ο αθλητικός διευθυντής άλλωστε, Ίγκλι Τάρε, θα αποχωρήσει με τη σειρά του από το κλαμπ, όπως και ο CEO, Τζόρτζιο Φουρλάνι!

Στο μεταξύ η Μίλαν θα χρειαστεί μια άμεση οικονομική ένεση για να ισορροπήσει μετά την απώλεια των χρημάτων του Champions League και καλείται να βρει 100 εκατομμύρια ευρώ με διαφορετικές μεθόδους. Οι πωλήσεις ποδοσφαιριστών αποτελούν μια εγγυημένη λύση, με τα ονόματα των Κρίστιαν Πούλισικ, Λούκα Μόντριτς, Ραφαέλ Λεάο, Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ και Φικάγιο Τομόρι να θεωρούνται ως πιθανοί αρωγοί οικονομικής ανάκαμψης.