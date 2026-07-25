Το Gazzetta συνοψίζει όλα τα γεγονότα που έγιναν τα τελευταία 24ωρα γύρω από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Η εβδομάδα που διανύουμε είναι από τις πιο... καυτές μέχρι στιγμής όσον αφορά τη μεταγραφική υπόθεση του Κωνσταντίνου Καρέτσα καθώς άνθρωποι της Ντόρτμουντ πραγματοποίησαν ταξίδι-«αστραπή» στο Βέλγιο προκειμένου να μιλήσουν με τους ανθρώπους των Βέλγων.

Την Τρίτη (21/07) είχαμε το ραντεβού διοικητικών στελεχών των Βεστφαλών με την πλευρά της Γκενκ προκειμένου να «μαλακώσουν» τη στάση της στο θέμα του 19χρονου μεσοεπιθετικού, ανεβάζοντας αισθητά την πρόταση από τα 28 εκατ. ευρώ συν μπόνους στα 32 εκατ. ευρώ συν μπόνους (το συνολικό πακέτο έφτανε τα 35 εκατ. ευρώ) με ποσοστό μεταπώλησης στο 15 με 20%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός σύλλογος έχει «κερδίσει» την πλευρά του ποδοσφαιριστή με το πλάνο που του έχει παρουσιάσει, το οποίο περιλαμβάνει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών με εξαιρετικές οικονομικές απολαβές.

Παρότι η Γκενκ φάνηκε εξ αρχής να δέχεται την ανανεωμένη πρόταση της Ντόρτμουντ, εν τέλει επέμεινε στα «θέλω» της που είναι στα 40 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να μπει εκ νέου... φρένο στο deal και χωρίς να υπάρξει κάποια οριστική εξέλιξη.

Η γερμανική ομάδα θα ήθελε ιδανικά να έχει ολοκληρώσει τη μεταγραφή μέχρι χθες (24/07) προκειμένου να Καρέτσας να προλάβει να μπει στο αεροπλάνο και να ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή στην Ιαπωνία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας ωστόσο αυτό φαντάζει έως και απίθανο να συμβεί μιας και η πτήση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (26/07).

Έτσι, από τη Δευτέρα (27/07) θα υπάρξει νέος κύκλος επαφών και δεν αποκλείεται οι άνθρωποι των Βεστφαλών να βρεθούν εκ νέου στο Βέλγιο για να πιέσουν να ολοκληρωθεί το deal όσο πιο άμεσα γίνεται. Ωστόσο, όπως έχουμε αναφέρει ξανά, δεν παίζουν μόνοι τους.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ έχει... τρέλα με τον 19χρονο μεσοεπιθετικό και ήταν από τις πρώτες του επιλογές όταν ανέλαβε τη Μίλαν, η οποία έχει βάλει μπροστά τις μηχανές για να μπει «σφήνα» στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που πουληθεί ο Ράφαελ Λεάο (είναι κοντά στη Φενέρμπαχτσε), τότε οι «ροσονέρι» θα κάνουν αμέσως επίσημη κρούση στη Γκενκ και δεν αποκλείεται να προσφέρουν αμέσως τα λεφτά που ζητούν οι Βέλγοι προκειμένου να πάρουν την pole position στην κούρσα.

Ωστόσο μέχρι να γίνει αυτό, δεν είναι εφικτό να προχωρήσουν σε μία τέτοια διεκδίκηση, με τη Ντόρτμουντ να κερδίζει χρόνο και να έχει και με το μέρος της την πλευρά του Καρέτσα.

Τέλος, οποιαδήποτε οριστική εξέλιξη θα έρθει μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.