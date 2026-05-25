Ο Αντόνιο Κόντε διαπληκτίστηκε δημόσια με τον πρόεδρο της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης κόντρα στην Ουντινέζε.

Η Νάπολι ολοκλήρωσε μία μέτρια σεζόν σε Ευρώπη και Ιταλία, με μία νίκη με σκορ 1-0 κόντρα στην Ουντινέζε και τερμάτισε στην 2η θέση της Serie A, 11 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Ίντερ.

Ο προπονητής του συλλόγου, Αντόνιο Κόντε, παρευρέθηκε στη συνέντυξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση του αγώνα μαζί με τον πρόεδρο της ομάδας, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, με τους δύο άνδρες να έρχονται μάλιστα σε ρήξη με φόντο τη φετινή αγωνιστική αποτυχία των «παρτενοπέι».

Αναλυτικότερα, ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου από τον ιταλικό νότο ισχυρίστηκε πως: «Αν δεν είχαμε αντιμετωπίσει αυτά τα περιστατικά και τους τραυματισμούς, θα είχαμε κερδίσει ξανά το πρωτάθλημα».

Ωστόσο, ο Κόντε απέρριψε αυτή την άποψη και απάντησε λέγοντας: «Δεν συμφωνώ μαζί σας. Η Ίντερ είναι μια σπουδαία ομάδα και έφτασε στον τελικό του Champions League πέρυσι. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τις νίκες των άλλων και να τους δείξουμε σεβασμό. Η Ίντερ άξιζε τον τίτλο φέτος».

Ο 77χρόνος πρόεδρος επέμεινε όμως και σχολίασε ξανά την ευρωπαϊκή απόδοση της Ίντερ, λέγοντας: «Αλλά είχαν κακή απόδοση στο Champions League φέτος», με τον 56χρόνο προπονητή να του απευθύνει σε αιχμηρό τόνο ότι: «Διαφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πρέπει να αποδοθούν τα εύσημα στην Ίντερ είναι μια εξαιρετική ομάδα και φέτος έχουν ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ρόστερ τους. Κατέκτησαν τον τίτλο δίκαια και καθαρά. Οι δικαιολογίες δεν είναι για τους πρωταθλητές».