Απόδραση για την Άρσεναλ από την έδρα της Νάπολι, με τον Τζόλη να σερβίρει το γκολ της νίκης για το τελικό 1-0. Άνετη η Παρί με εξάρα, μεγάλη νίκη της Σπόρτινγκ επί της Γαλατάσαραϊ.

Νάπολι - Άρσεναλ 0-1

Τον... χαβά του συνεχίζει ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος έχει αναλάβει τον ρόλο του «σερβιτόρου» στα πρώτα του ματς με τη φανέλα της Άρσεναλ. Ακόμα κι αν δεν ξεκίνησε αυτή τη φορά βασικός στην απαιτητική έξοδο στην έδρα της Νάπολι, ο Έλληνας εξτρέμ έβαλε και πάλι την υπογραφή του για το «διπλό» της ομάδας του. Με δική του άλλωστε ασίστ, η Άρσεναλ κατάφερε να πάρει τη δύσκολη νίκη με 1-0 στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» και να μπει με το δεξί στο Champions League.

Οι Gunners ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά δυσκολεύονταν να μετουσιώσουν την υπεροχή τους σε γκολ. Μια στιγμή ωστόσο αρκούσε για να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Εννιά λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Χρήστος Τζόλης έστρωσε τη μπάλα για τον Όντεγκααρντ, ο οποίος με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή έδωσε τη λύση στους Λονδρέζους για το 1-0 (75΄). Στο 85΄μάλιστα ο Έλληνας επιθετικός είχε την ευκαιρία να τελειώσει το ματς μια ώρα νωρίτερα, όμως οι αμυντικοί της Νάπολι έδιωξαν τη μπάλα πριν περάσει τη γραμμή και του στέρησαν το πρώτο του γκολ με την Άρσεναλ στο Champions League.

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