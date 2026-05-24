Η Νάπολι επιβλήθηκε 1-0 της Ουντινέζε εντός έδρας στο τελευταίο ματς της σεζόν.

Αντίο στη σεζόν με νίκη για τη Νάπολι, που λύγισε με 1-0 την Ουντινέζε εντός έδρας και τερμάτισε δεύτερη στη βαθμολογία της Serie A και στο -9 από την πρωταθλήτρια Ίντερ. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε στο 24ο λεπτό, με τον Ντε Μπρόινε να βρίσκει με ωραία κάθετη τον Χόιλουντ και εκείνον να τελειώνει ιδανικά τη φάση μέσα από την περιοχή με σουτ για το 1-0.

Πάρμα – Σασουόλο 1-0

Αυλαία στη σεζόν με νίκη έριξε η Πάρμα, που επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Σασουόλο σε αδιάφορο βαθμολογικά ματς. Το γκολ του Πελεγκρίνο στο 80ό λεπτό έκρινε την αναμέτρηση, με τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα του Ολυμπιακού να μην μπαίνει στην αποστολή των Παρμέντσι.