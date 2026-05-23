Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο Μπάμπης Λυκογιάννης αναμένεται να αποτελέσει σύντομα παρελθόν από τη Μπολόνια.

Ο Νικολό Σκίρα έκανε μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X τονίζοντας πως ο Μπάμπης Λυκογιάννης θα αποχωρήσει από τη Μπολόνια την προσεχή μεταγραφική περίοδο.

Ο 32χρονος Έλληνας αριστερός μπακ είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ιταλική ομάδα το περασμένο καλοκαίρι για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή μέχρι το φετινό, εξέλιξη που είχατε πληροφορηθεί πρώτοι από το Gazzetta.

Στη συμφωνία αυτή είχε συμπεριληφθεί και μία οψιόν ανανέωσης του συμβολαίου μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο αυτή φαίνεται πως δεν θα ενεργοποιηθεί σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ κι έτσι η κοινή πορεία των δύο θα ολοκληρωθεί μετά από τέσσερα χρόνια.

Τη φετινή σεζόν ο Μπάμπης Λυκογιάννης πραγματοποίησε 18 συμμετοχές, δίνοντας και μία ασίστ στα περισσότερα από 1.000 λεπτά που πάτησε χορτάρι.