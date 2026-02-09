Εκτός για τρεις εβδομάδες ο Λυκογιάννης λόγω μυϊκού τραυματισμού

Εκτός αγωνιστικής δράσης για τρεις εβδομάδες θα μείνει ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης, εξαιτίας μυϊκού τραυματισμού που υπέστη στον αγώνα της Μπολόνια με τη Πάρμα.

Η Μπολόνια υποδέχθηκε χθες (08/02) στο γήπεδο της τη Πάρμα, η οποία απέκτησε πρόσφατα δανεικό τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα από τον Ολυμπιακό, στα πλαίσια της 24ης αγωνιστικής της Serie A και ηττήθηκε με 0-1 χάρη στο γκολ του Ορντόνεζ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η ήττα της ομάδας του Ιταλιάνο επισκιάστηκε δυστυχώς από τον τραυματισμό του Χαράλαμπου Λυκογιάννη, ο οποίος εθεάθη να πιάνει τον μηρό του κατά τη διάρκεια κούρσας, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί από τον Μιράντα στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης, προκαλώντας προβληματισμό στις τάξεις των Ροσομπλού.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρθηκαν από τη γειτονική χώρα το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο έμπειρος Έλληνας αμυντικός αποδείχθηκε τελικά λίγο σοβαρότερο από όσο περίμεναν όλοι στο σύλλογο, καθώς ο 32χρόνος μπακ υπέστη οξεία τενοντοπάθεια και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Gli esami cui è stato sottoposto Charalampos #Lykogiannis hanno evidenziato una tendinopatia acuta dei flessori destri. I tempi di recupero sono di circa 3 settimane#Bologna #BolognaFC #SerieA pic.twitter.com/xjf8e0YIJD February 9, 2026

Ως εκ΄τούτου ο Λυκογιάννης θα απουσιάζει από τον αγώνα της Μπολόνιας εναντίον της Λάτσιο για το Κύπελλο Ιταλίας στις 11 Φεβρουαρίου, τους αγώνες της Serie A εναντίον της Τορίνο (15/02) και της Ουντινέζε (23/02), ενώ παράλληλα δεν θα είναι διαθέσιμος για τις ενδιάμεσες αναμετρήσεις play-offs του Europa League εναντίον της Μπραν.