Νάπολι - Μπολόνια 2-3: Ζημιά στο 90΄για τους Παρτενοπέι
Απρόσμενη ήττα για τη Νάπολι που απέτυχε να κλειδώσει την παρουσία της στο Champions League της επόμενης περιόδου. Αν και κατάφεραν να επιστρέψουν από το εις βάρος τους 2-0 ισοφαρίζοντας σε 2-2, οι Ναπολιτάνοι δεν έσωσαν ούτε τον βαθμό... Η Μπολόνια άλλωστε σφράγισε τη νίκη στο 90΄με τρομερό γυριστό του Ρόου και με το τελικό 3-2 επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από τρεις αγωνιστικές.
Τα γκολ των Μπερναντέσκι (10΄) και Ορσολίνι (34΄) έφεραν σε πολύ δύσκολη τους Παρτενοπέι, οι οποίοι ωστόσο μπήκαν ξανά στο ματς στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, μειώνοντας σε 2-1 με τον Ντι Λορέντσο.
Στο 48΄το πλασέ του Άλισον Σάντος κατέληξε στο βάθος της εστίας για το 2-2, με τους γηπεδούχους να παλεύουν για την ανατροπή. Στο τέλος ωστόσο χαμογέλασαν οι Ροσομπλού, καθώς στο 90΄ο Ρόου έγραψε το τελικό 3-2 με τρομερό γυριστό, σε μια ήττα που έβαλε γερά τη Γιουβέντους στο παιχνίδι της δεύτερης θέσης από το -2.
