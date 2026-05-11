Απρόσμενη ήττα για τη Νάπολι που απέτυχε να κλειδώσει την παρουσία της στο Champions League της επόμενης περιόδου. Αν και κατάφεραν να επιστρέψουν από το εις βάρος τους 2-0 ισοφαρίζοντας σε 2-2, οι Ναπολιτάνοι δεν έσωσαν ούτε τον βαθμό... Η Μπολόνια άλλωστε σφράγισε τη νίκη στο 90΄με τρομερό γυριστό του Ρόου και με το τελικό 3-2 επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από τρεις αγωνιστικές.

Τα γκολ των Μπερναντέσκι (10΄) και Ορσολίνι (34΄) έφεραν σε πολύ δύσκολη τους Παρτενοπέι, οι οποίοι ωστόσο μπήκαν ξανά στο ματς στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, μειώνοντας σε 2-1 με τον Ντι Λορέντσο.

Στο 48΄το πλασέ του Άλισον Σάντος κατέληξε στο βάθος της εστίας για το 2-2, με τους γηπεδούχους να παλεύουν για την ανατροπή. Στο τέλος ωστόσο χαμογέλασαν οι Ροσομπλού, καθώς στο 90΄ο Ρόου έγραψε το τελικό 3-2 με τρομερό γυριστό, σε μια ήττα που έβαλε γερά τη Γιουβέντους στο παιχνίδι της δεύτερης θέσης από το -2.