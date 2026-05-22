Μόντριτς: «Νιώθω καλά στη Μίλαν, μου αρέσει να βρίσκομαι σε αυτόν τον σύλλογο!»

Ο Λούκα Μόντριτς μίλησε για το ποδοσφαιρικό του μέλλον. Ο μέσος της Μίλαν τόνισε πως νιώθει καλά με το γενικότερο κλίμα και τα άτομα με τα οποία συνεργάζεται στους Ροσονέρι.

Κάτοικος Μιλάνου θέλει να παραμείνει ο Λούκα Μόντριτς! Ο 40χρονος Κροάτης διανύει μια γεμάτη σεζόν και ο ιταλικός σύλλογος φαίνεται πως θέλει να του προσφέρει νέο μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο μέσος των Μιλανέζων θα είναι στη διάθεση του Αλέγκρι για τον τελευταίο αγώνα της ομάδας του στη φετινή Serie A απέναντι στην Κάλιαρι (24/05, 21:45). Το εν λόγω ματς είναι σαν τελικός για τους Μιλανέζους, αφού με τρίποντο «κλειδώνουν» την είσοδο στη League Phase του ερχόμενου Champions League.

Η Μίλαν πέρασε νικηφόρα (2-1) από τη Γένοβα και την έδρα της Τζένοα και κρατά την... τύχη στα χέρια της για το εισιτήριο του Champions League. Η ομάδα του ιταλικού Βορρά μπορεί να χαμογελά, καθώς θα έχει στη διάθεσή της για το κομβικό ματς τον Λούκα Μόντριτς, ο οποίος έκανε αγώνα δρόμου και θα είναι έτοιμος.

Υπενθυμίζουμε πως ο πολύπειρος παίκτης είχε τραυματιστεί στο ντέρμπι κόντρα στη Γιουβέντους (26/04) και οι αρχικές εκτιμήσεις έδειχναν πως θα χάσει τους τελευταίους αγώνες της χρονιάς.

Αντ' αυτού ο χαρισματικός σταρ της Μίλαν κέρδισε τη... μάχη με τον χρόνο, ξεπέρασε πιο γρήγορα το κάταγμα που είχε στα ζυγωματικά, για το οποίο έκανε επέμβαση και θα δηλώσει «παρών» στο τελευταίο ματς της Serie A στο Σαν Σίρο.

Μάλιστα το ρεπορτάζ των ιταλικών ΜΜΕ αναφέρει αν όλα κυλήσουν ομαλά στις προπονήσεις αυτής της εβδομάδας, είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει βασικός απέναντι στην Κάλιαρι.

Σε δηλώσεις του ο πολύπειρος «μαέστρος» των ευρωπαϊκών γηπέδων υπογράμμισε πως είναι χαρούμενος στη Μίλαν και θα ήθελε να παραμείνει μέλος της οικογένειας των Ροσονέρι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Νιώθω καλά στη Μίλαν. Μου αρέσει να βρίσκομαι σε αυτόν τον σύλλογο και με αυτή τη διοίκηση, αυτόν τον προπονητή, αυτή την ομάδα».