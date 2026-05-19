Ο Μόντριτς ξεπέρασε άμεσα τον τραυματισμό του στα ζυγωματικά. Ο Κροάτης είναι ετοιμοπόλεμος για το κρίσιμο ματς της Μίλαν με την Κάλιαρι, που θα κρίνει την έξοδο στα... αστέρια.

Δεν... καταλαβαίνει τίποτα ο 40χρονος Λούκα Μόντριτς! Ο διεθνής Κροάτης μέσος ξεπέρασε γρήγορα τον τραυματισμό που είχε στα ζυγωματικά και χρειάστηκε να κάνει επέμβαση. Ο παίκτης των Ροσονέρι θα είναι στη διάθεση του Αλέγκρι για τον τελευταίο αγώνα της ομάδας του στη φετινή Serie A απέναντι στην Κάλιαρι (24/05, 21:45). Το εν λόγω ματς είναι σαν τελικός για τους Μιλανέζους, αφού με τρίποντο «κλειδώνουν» την είσοδο στη League Phase του ερχόμενου Champions League.

Η Μίλαν πέρασε νικηφόρα (2-1) από τη Γένοβα και την έδρα της Τζένοα και κρατά την... τύχη στα χέρια της για το εισιτήριο του Champions League. Η ομάδα του ιταλικού Βορρά μπορεί να χαμογελά, καθώς θα έχει στη διάθεσή της για το κομβικό ματς τον Λούκα Μόντριτς, ο οποίος έκανε αγώνα δρόμου και θα είναι έτοιμος.

Υπενθυμίζουμε πως ο πολύπειρος παίκτης είχε τραυματιστεί στο ντέρμπι κόντρα στη Γιουβέντους (26/04) και οι αρχικές εκτιμήσεις έδειχναν πως θα χάσει τους τελευταίους αγώνες της χρονιάς.

Αντ' αυτού ο χαρισματικός σταρ της Μίλαν κέρδισε τη... μάχη με τον χρόνο, ξεπέρασε πιο γρήγορα το κάταγμα που είχε στα ζυγωματικά, για το οποίο έκανε επέμβαση και θα δηλώσει «παρών» στο τελευταίο ματς της Serie A στο Σαν Σίρο.

Μάλιστα το ρεπορτάζ των ιταλικών ΜΜΕ αναφέρει αν όλα κυλήσουν ομαλά στις προπονήσεις αυτής της εβδομάδας, είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει βασικός απέναντι στην Κάλιαρι.