Η Gazzetta dello Sport αποκάλυψε πως η επιστροφή του Σάρι στη Νάπολι είναι πιο κοντά από ποτέ, με τους Παρτενοπέι να του προσφέρουν διετές συμβόλαιο.

Οι πιθανότητες επιστροφής του Μαουρίτσιο Σάρι στη Νάπολι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τις τελευταίες ώρες, με τον κόουτς που αγαπήθηκε όσο λίγοι στη συγκεκριμένη ομάδα να μοιάζει έτοιμος να αποχωρήσει από τη Λάτσιο και να επανανωθεί με τους Ναπολιτάνους.

Η διοίκηση και ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις είναι πρόθυμοι να του προσφέρουν διετές συμβόλαιο, με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο. Οι οικονομικές απολαβές μάλιστα, όπως αποκάλυψε η Gazzetta dello Sport πρόκειται να αγγίξουν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, συν τα μπόνους επίτευξης στόχων.

Ο ίδιος είναι ιδιαίτερα θετικός στο να γυρίσει στη Νάπολι, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος πράγμα που στερήθηκε στην πρώτη του θητεία.

Πλέον, το μόνο που απομένει είναι να βρεθεί η χρυσή τομή με τη Λάτσιο, από την οποία ο Σάρι δεσμεύεται για ακόμα έναν χρόνο, ώστε ο Ιταλός τεχνικός να επιστρέψει στους Παρτενοπέι αυτό το καλοκαίρι.