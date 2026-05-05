Ο Μαουρίτσιο Σάρι επιτέθηκε στη Serie A για την απόφαση της να μεταφέρει το ντέρμπι της Ρώμης, ανάμεσα στη Λάτσιο και τη Ρόμα στις 12:30 το μεσημέρι.

Η Λάτσιο, λίγα 24ώρα πριν από τον αγώνα με την Ίντερ, ταξίδεψε χθες (05/05) στην έδρα της Κρεμονέζε, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Serie A και αν και δυσκολεύτηκε, κατάφερε να επικρατήσει με 1-2, χάρη στο «χρυσό» γκολ του Τιχάνι Νόσλιν στις καθυστερήσεις του δευτέρου ημιχρόνου.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Μαουρίτσιο Σάρι, επέκρινε, εκτός των άλλων, την απόφαση της ιταλικής λίγκας να προγραμματίσει το ντέρμπι κόντρα στη Ρόμα (17/05) στις 12:30 το μεσημέρι (τοπική ώρα), καθώς αργότερα την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί στην ιταλική πρωτεύουσα ο τελικός του Italian Open.

«Η ώρα έναρξης του ντέρμπι στις 12:30 είναι προσβολή για τη Ρώμη, τους συλλόγους και τους οπαδούς: κάποιος πρέπει να πληρώσει. Τα προγράμματα των αγώνων της Internazionali di Tennis είναι γνωστά εδώ και 2 χρόνια. Αν όποιος γράφει το ημερολόγιο στο πρωτάθλημα δεν το καταλαβαίνει αυτό, πρέπει να παραιτηθεί, είναι ντροπή».

«Όταν παίρνεις συγκεκριμένες αποφάσεις, πρέπει να έχεις κατά νου σαφείς εναλλακτικές λύσεις. Θα ήθελα να καταλάβω γιατί το ντέρμπι του Μιλάνου δεν παίζεται ποτέ εκείνη την ώρα... αλλά μπορώ να μαντέψω την απάντηση, οπότε θα αποφύγω να την πω. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η ώρα έναρξης, δεν θα παρευρεθώ στη συνέντευξη Τύπου σε ένδειξη διαμαρτυρίας».

#Sarri tuona: “L’orario del derby alle 12.30 è insulto a Roma, ai club e ai tifosi: qualcuno deve pagare. Gli orari degli Internazionali di Tennis si sanno da 2 anni. Se chi fa il calendario in Lega non capisce questa cosa, deve dimettersi. Io non farò interviste per protesta…” pic.twitter.com/75mumQhyCT May 4, 2026

Ο Ιταλός τεχνικός μίλησε ακόμη και για το μέλλον του στο πάγκο του συλλόγου, τονίζοντας πως όποιες συζήτησεις και αν πραγματοποιήσει με τη διοίκηση της ομάδες, αυτές θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση των αθλητικών υποχρεώσεων.

«Είμαι εδώ για το παιχνίδι Κρεμονέζε εναντίον Λάτσιο. Απομένουν τέσσερα παιχνίδια, δύο εκ των οποίων είναι απολύτως κρίσιμα (ρωμαϊκό ντέρμπι και τελλικός Κυπέλλου). Σε αυτό επικεντρώνομαι αυτή τη στιγμή. Στη συνέχεια, θα μιλήσουμε με τον σύλλογο και θα δούμε αν μπορώ να λήξω το συμβόλαιό μου».