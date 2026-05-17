Οι οπαδοί της Ίντερ δημιούργησαν ένα απίστευτο κινούμενο κορεό στον αγώνα με την Ελλάς Βερόνα. Οι Ιντερίστι έκαναν φιέστα για το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους.

Η Ίντερ γιόρτασε στο Μιλάνο το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας της στο Μεάτσα! Το απίστευτα ευρηματικό κορεό των οπαδών της έκλεψε την παράσταση, αφού είναι κάτι που δε συνηθίζεται στα γήπεδα του κόσμου.

Ισοπαλία στη φιέστα της η Ίντερ που γιόρτασε το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Το 1-1 με την Ελλάς Βερόνα δεν χάλασε καθόλου το εορταστικό κλίμα της φιέστας στο Μιλάνο.

Η ομάδα του Κίβου ξέσπασε σε πανηγυρισμούς με τον κόσμο της ομάδας για την κατάκτηση του «double» της τρέχουσας σεζόν. Οι Μιλανέζοι θα κλείσουν τις φετινές τους υποχρεώσεις για τη Serie A απέναντι στην Μπολόνια (24/05, 16:00).

Αυτό που μαγνήτισε τα... βλέμματα στο σημερινό εορταστικό κλίμα στη Βόρεια Ιταλία ήταν το φαντασμαγορικό κινούμενο κορεό των οπαδών των Τιφόζι, που αποτελεί κάτι ιδιαιτέρως ευφυές.

Δείτε το video: