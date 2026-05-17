Ίντερ: Το ευρηματικό κορεό των οπαδών της (vid)
Η Ίντερ γιόρτασε στο Μιλάνο το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας της στο Μεάτσα! Το απίστευτα ευρηματικό κορεό των οπαδών της έκλεψε την παράσταση, αφού είναι κάτι που δε συνηθίζεται στα γήπεδα του κόσμου.
Ισοπαλία στη φιέστα της η Ίντερ που γιόρτασε το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Το 1-1 με την Ελλάς Βερόνα δεν χάλασε καθόλου το εορταστικό κλίμα της φιέστας στο Μιλάνο.
Η ομάδα του Κίβου ξέσπασε σε πανηγυρισμούς με τον κόσμο της ομάδας για την κατάκτηση του «double» της τρέχουσας σεζόν. Οι Μιλανέζοι θα κλείσουν τις φετινές τους υποχρεώσεις για τη Serie A απέναντι στην Μπολόνια (24/05, 16:00).
Αυτό που μαγνήτισε τα... βλέμματα στο σημερινό εορταστικό κλίμα στη Βόρεια Ιταλία ήταν το φαντασμαγορικό κινούμενο κορεό των οπαδών των Τιφόζι, που αποτελεί κάτι ιδιαιτέρως ευφυές.
Δείτε το video:
🇮🇹🎨 Inter Milan fans with a creative moving tifo painting the San Siro to celebrate the Scudetto! 👏🖤💙 pic.twitter.com/QC5V2pTCWi— Ultras Clips (@ultras_clips) May 17, 2026
