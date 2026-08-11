Ίντερ: Σε συζητήσεις για τον Τζεντ Σπενς
Σε αναζήτηση μπακ βρίσκεται η Ίντερ που φαίνεται να έχει απλώσει τα δίχτυα της στον Τζεντ Σπενς της Τότεναμ για την κάλυψη της θέσης. Ο 26χρόνος ποδοσφαιριστής είχε μια γεμάτη σεζόν με τους Πετεινούς, καθώς είχε 44 συμμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Η ιταλική ομάδα πιστεύει πως θα μπορούσε να φτάσει σε μια συμφωνία με τους Λονδρέζους με ένα ποσό της τάξης των 35 εκατ. ευρώ. Η Τότεναμ βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης του χρόνου που αναμένεται να πάρει ο παίκτης μέσα στη χρονιά και εφόσον συμφωνηθεί πως θα λάβει έναν πιο συμπληρωματικό ρόλο να τον παραχωρήσει με το ποσό που προτίθεται να προσφέρει η Ίντερ.
Ο Σπενς έχει τη δυνατότητα να παίξει ως wing-back κάτι που είναι ζητούμενο για τους Νερατζούρι και αναμένεται να υπάρχουν άμεσα εξελίξεις.
Inter in talks over Djed Spence. Deal in the region of €30m-€35m under discussion.— Ben Jacobs (@JacobsBen) August 11, 2026
Story from earlier on @talkSPORT.✍️https://t.co/zFqT72T0lp
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