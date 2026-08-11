Η ομάδα του Μιλάνου συζητά για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Τότεναμ. Τα Σπιρούνια επιθυμούν να λάβουν μια ικανοποιητική πρόταση για την παραχώρηση του παίκτη.

Σε αναζήτηση μπακ βρίσκεται η Ίντερ που φαίνεται να έχει απλώσει τα δίχτυα της στον Τζεντ Σπενς της Τότεναμ για την κάλυψη της θέσης. Ο 26χρόνος ποδοσφαιριστής είχε μια γεμάτη σεζόν με τους Πετεινούς, καθώς είχε 44 συμμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ιταλική ομάδα πιστεύει πως θα μπορούσε να φτάσει σε μια συμφωνία με τους Λονδρέζους με ένα ποσό της τάξης των 35 εκατ. ευρώ. Η Τότεναμ βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης του χρόνου που αναμένεται να πάρει ο παίκτης μέσα στη χρονιά και εφόσον συμφωνηθεί πως θα λάβει έναν πιο συμπληρωματικό ρόλο να τον παραχωρήσει με το ποσό που προτίθεται να προσφέρει η Ίντερ.

Ο Σπενς έχει τη δυνατότητα να παίξει ως wing-back κάτι που είναι ζητούμενο για τους Νερατζούρι και αναμένεται να υπάρχουν άμεσα εξελίξεις.