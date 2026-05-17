Ισοπαλία στη φιέστα της η Ίντερ που γιόρτασε το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας της στην Serie A!. Το 1-1 με την Ελλάς Βερόνα δεν χάλασε καθόλου το εορταστικό κλίμα της φιέστας στο Μεάτσα.

Στο πρώτο ημίχρονο το ματς δεν είχε κάτι το αξιοσημείωτο με τους γηπεδούχους να έχουν τον έλεγχο και την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά να μην καταφέρνουν να βρουν δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι που έχουν υποβιβαστεί εδώ και καιρό προσπάθησαν να απειλήσουν αλλά δεν κατόρθωσαν να προπορευτούν στο σκορ. Οι δύο ομάδες πήγαν με το απόλυτο... μηδέν στην ανάπαυλα.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου οι Ιντερίστι πήραν... κεφάλι στο σκορ στο 47ο λεπτό με το αυτογκόλ του Έντμουνσον. Στη συνέχεια οι δύο προπονητές έκαναν αλλαγές σε τακτική και πρόσωπα. Οι φιλοξενούμενοι διαμόρφωσαν το τελικό 1-1 με τον Μπόουι στο 90+1.

Η ομάδα του Κίβου ξέσπασε σε πανηγυρισμούς με τον κόσμο της ομάδας για την κατάκτηση του «double» της τρέχουσας σεζόν. Οι Μιλανέζοι θα κλείσουν τις φετινές τους υποχρεώσεις για τη Serie A απέναντι στην Μπολόνια (24/05, 16:00).