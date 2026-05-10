Με τον Τάσο Δουβίκα να χρίζεται σκόρερ, η Κόμο πέρασε με 0-1 από την έδρα της Ελλάς Βερόνα και συνεχίζει να ονειρεύεται το Champions League.

Υπόθεση... Δουβίκα ήταν το μεσημεριανό παιχνίδι της Κόμο στην έδρα της -υποβιβασμένης- Ελλάς Βερόνα, για την 36η αγωνιστική της Serie A. Το δικό του γκολ στο 71΄έκρινε την αναμέτρηση με 0-1 και ανέβασε την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας στους 65 βαθμούς, με αποτέλεσμα να συνεχίζει να έχει βάσιμες ελπίδες για συμμετοχή στο επόμενο Champions League, όντας στην 5η θέση της κατάταξης και έχοντας ήδη εξασφαλίσει συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση!

Ο Έλληνας επιθετικός είχε μια καλή στιγμή στο 45+2' με κοντινή προβολή, ωστόσο η μπάλα κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ. Το σύνολο του Φάμπρεγκας πλησίασε ξανά στο γκολ, όμως το τελείωμα του Ντ' Ακούνια από κοντινή θέση δεν ανησύχησε τον Μοντιπό (56').

Ωστόσο, στο 71ο λεπτό ο Τάσος Δουβίκας ανέλαβε δράση. Μετά από βαθιά μπαλιά, ο 26χρονος στράικερ κατάφερε να περάσει (χρησιμοποιώντας το σώμα του) τον προσωπικό του αντίπαλο, κοντρόλαρε όμορφα την μπάλα και με ένα δυνατό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1.

VERONA 0-1 COMO May 10, 2026

Έφτασε έτσι τα 13 γκολ στη φετινή Serie A και αποτελεί τον πρώτο σκόρερ της ομάδας του (και δεύτερο στη λίγκα), που τελικά πήρε το πολύτιμο τρίποντο.