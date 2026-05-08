Σενάρια από την Ιταλία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Γιουβέντους για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, προκειμένου να ενισχύσει την ανασταλτική της λειτουργία.

«Ματιές» της Γιουβέντους στον Κουλιεράκη! Ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει πως άνθρωποι της Μεγάλης Κυρίας ταξίδεψαν στη Γερμανία για να βολιδοσκοπήσουν την περίπτωση του 22χρονου Έλληνα αμυντικού.

Η Βέκια Σενιόρα επιθυμεί να στελεχώσει ένα ρόστερ με μακροπρόθεσμο πλάνο επιτυχιών σε Ιταλία και Ευρώπη, προκειμένου να επιστρέψει στα τρόπαια και να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως είχε συνηθίσει.

Σε αυτή τη βάση «τσεκάρει» ποδοσφαιριστές σε όλες τις γραμμές. Σύμφωνα με την Tuttosport ο Νέιθαν Άκε της Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται πολύ ψηλά σε μια λίστα ονομάτων, μέσα στην οποία ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης παίζει... δυνατά για τους Μπιανκονέρι.

To «αγκάθι» στην περίπτωση του 31χρονου Ολλανδού αμυντικού είναι οι οικονομικές απαιτήσεις των Cityzens, από τους οποίους αναμένεται να αποχωρήσει. Ο αγγλικός σύλλογος ζητά κοντά στα 15 εκατ. ευρώ, τα οποία η Γιουβέντους δε δείχνει διατεθειμένη να δώσει.

Όσον αφορά τον Κουλιεράκη η Γιούβε βλέπει στο πρόσωπό του έναν από τους πιο ανερχόμενους αμυντικούς του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο οποίος διανύει μια γεμάτη χρονιά στη Bundesliga παρά τις απογοητευτικές αγωνιστικές επιδόσεις της Βόλφσμπουργκ.

Ο Έλληνας παίκτης έχει τρία γκολ και μια ασίστ σε 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν με τους Λύκους και απ' ότι φαίνεται το μέλλον του θα βρίσκεται σε κάποιον σπουδαίο ευρωπαϊκό σύλλογο.