Αλαϊμπέγκοβιτς: Ανακοινώθηκε από τη Γιουβέντους

Γιώργος Σακελλάρης
Αλαϊμπέγκοβιτς: Ανακοινώθηκε από τη Γιουβέντους

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Παίκτης της Γιουβέντους με κάθε επισημότητα είναι ο Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (18, 1.86), ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Βέκια Σενιόρα έως το 2031.

Στο Τορίνο έως το 2031 ο Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς! Η Γιουβέντους ανακοίνωσε και επίσημα τον Βόσνιο (18, 1.86), ο οποίος από την Bundesliga και τη Λεβερκούζεν, μετακομίζει στη Βόρεια Ιταλία για τους Μπιανκονέρι.

Μετά τον Ραντάλ Κόλο Μουανί, η Γηραιά Κυρία ενισχύεται περαιτέρω με τον ανερχόμενο Βόσνιο αριστερό εξτρέμ, ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη φανέλα των Ασπιρίνων σε 44 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις σκόραρε 13 φορές και μοίρασε τέσσερις ασίστ.

Η Τσέλσι, η Νάπολι και η Ρόμα ήταν επίσης επίδοξοι... μνηστήρες για τον παίκτη αλλά όπως φαίνεται οι Τορινέζοι έκοψαν πρώτοι το... νήμα. Ο 18χρονος φέρελπις αθλητής αγωνίστηκε στο πρόσφατο Μουντιάλ με τη φανέλα της πατρίδας του, σημειώνοντας ένα γκολ σε τέσσερις αναμετρήσεις.

     

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