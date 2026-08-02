Αλαϊμπέγκοβιτς: Ανακοινώθηκε από τη Γιουβέντους
Στο Τορίνο έως το 2031 ο Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς! Η Γιουβέντους ανακοίνωσε και επίσημα τον Βόσνιο (18, 1.86), ο οποίος από την Bundesliga και τη Λεβερκούζεν, μετακομίζει στη Βόρεια Ιταλία για τους Μπιανκονέρι.
Μετά τον Ραντάλ Κόλο Μουανί, η Γηραιά Κυρία ενισχύεται περαιτέρω με τον ανερχόμενο Βόσνιο αριστερό εξτρέμ, ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη φανέλα των Ασπιρίνων σε 44 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις σκόραρε 13 φορές και μοίρασε τέσσερις ασίστ.
Η Τσέλσι, η Νάπολι και η Ρόμα ήταν επίσης επίδοξοι... μνηστήρες για τον παίκτη αλλά όπως φαίνεται οι Τορινέζοι έκοψαν πρώτοι το... νήμα. Ο 18χρονος φέρελπις αθλητής αγωνίστηκε στο πρόσφατο Μουντιάλ με τη φανέλα της πατρίδας του, σημειώνοντας ένα γκολ σε τέσσερις αναμετρήσεις.
Ufficiale | Kerim Alajbegović è un nuovo giocatore della Juventus ✍🏻— JuventusFC (@juventusfc) August 2, 2026
Benvenuto!⚪️⚫️🇧🇦 I dettagli dell’accordo ➡️ https://t.co/81rMoSeB2W
Powered by @Jeep pic.twitter.com/6SYnzJtEaD
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.