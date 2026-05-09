Η πρωταθλήτρια Ίντερ επιβλήθηκε 3-0 της Λάτσιο και πέρασε από την «Αιώνια Πόλη». Με το διπλό από την έδρα της Κάλιαρι έφυγε η Ουντινέζε επικρατώντας 2-0.

Κέρδισε τη Λάτσιο 3-0 στη Ρώμη και απέχει δύο αγώνες από τη... φιέστα η Ίντερ! Οι Νερατζούρι έφτασαν τους 85 βαθμούς, στην 8η θέση με 51 βαθμούς η ομάδα της πρωτεύουσας.

Από το πρώτο ημίχρονο καθάρισαν την... μπουγάδα οι φιλοξενούμενοι. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Κίβου, έπειτα από την ασίστ του Μάρκους Τουράμ. Ο Αργεντινός φορ νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα με σουτ στην αριστερή γωνία μέσα από την περιοχή. Στο 39ο λεπτό οι Μιλανέζοι διπλασίασαν τα τέρματά τους με το δυνατό σουτ του Σούτσιτς έξω από την περιοχή, ύστερα από ασίστ του Μαρτίνες. Αυτή τη φορά ο 28χρονος δεν εκτέλεσε, αλλά δημιούργησε για τον συμπαίκτη του.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι έκαναν αρκετές αλλαγές για να ξαναμπούν στο παιχνίδι, χωρίς ωστόσο να βελτιώσουν αισθητά την εικόνα τους. Στον αντίποδα οι πρωταθλητές Ιταλίας διαχειρίστηκαν το αποτέλεσμα με περισσή άνεση και απέκτησαν και αριθμητικό πλεονέκτημα ύστερα από την αποβολή του Ρομανιόλι στο 59ο λεπτό με απευθείας κόκκινη για αντιαθλητικό μαρκάρισμα. Στο 76ο λεπτό ο Μικιταριάν έγραψε τον θριαμβευτικό επίλογο με δυνατό σουτ μετά την ασίστ του Μπονί. Το 3-0 για τους Ιντερίστι ήταν το τελικό σκορ του παιχνιδιού.

Υπενθυμίζουμε πως οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες και στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας (13/05, 22:00). Οι Νερατζούρι θα διεκδικήσουν το double, ενώ οι Λατσιάλι θα επιδιώξουν να πάρουν το τρόπαιο τόσο για το «prestige» όσο και για το εισιτήριο στη League Phase του Europa League.

Κάλιαρι - Ουντινέζε 0-2

Η ομάδα του Ούντινε πέρασε από την έδρα της Κάλιαρι για την 36η αγωνιστική της Serie A. Οι φιλοξενούμενοι «καθάρισαν» στο δεύτερο ημίχρονο με τα γκολ των Μπούκσα στο 56ο λεπτό και Γκέιγ στο 90+6. Έτσι, παρέμεινε στην 9η θέση της βαθμολογίας με 50 βαθμούς, ενώ οι γηπεδούχοι είναι 15οι με 37 βαθμούς.