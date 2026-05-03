Η Ίντερ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της. Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η «Χρυσή Βίβλος» του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η Ίντερ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην πλούσια ιστορία της, αυξάνοντας τη διαφορά στα δύο πρωταθλήματα από τη συμπολίτισσα Μίλαν. Οι Νερατζούρι ήταν η πιο κυριαρχική και η πιο σταθερή ομάδα της Serie A καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και έφτασε στον θρίαμβο. Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου παρέμεινε σταθερά στη δεύτερη θέση της «Χρυσής Βίβλου» του ιταλικού ποδοσφαίρου, πίσω από τη Γιουβέντους.

Η Χρυσή Βίβλος της Serie A:



36 κατακτήσεις Γιουβέντους (1905, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)



21 κατακτήσεις Ίντερ (1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2021, 2024, 2026)



19 κατακτήσεις Μίλαν (1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011, 2022)



9 κατακτήσεις Τζένοα (1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923, 1924)



7 κατακτήσεις Προ Βερτσέλι (1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1921, 1922), Μπολόνια (1925, 1929, 1936, 1937, 1939, 1941, 1964), Τορίνο (1928, 1943, 1946, 1947, 1948, 1949, 1976)



4 κατακτήσεις Νάπολι (1987, 1990, 2023, 2025)



3 κατακτήσεις Ρόμα (1942, 1983, 2001)



2 κατακτήσεις Φιορεντίνα (1956, 1969), Λάτσιο (1974, 2000)



1 κατάκτηση Καζάλε (1914), Νοβέζε (1922), Κάλιαρι (1970), Βερόνα (1985), Σαμπντόρια (1991)