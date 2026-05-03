Serie A: Έφτασε τα 21 πρωταθλήματα η Ίντερ, η «Χρυσή Βίβλος» της διοργάνωσης
Η Ίντερ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην πλούσια ιστορία της, αυξάνοντας τη διαφορά στα δύο πρωταθλήματα από τη συμπολίτισσα Μίλαν. Οι Νερατζούρι ήταν η πιο κυριαρχική και η πιο σταθερή ομάδα της Serie A καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και έφτασε στον θρίαμβο. Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου παρέμεινε σταθερά στη δεύτερη θέση της «Χρυσής Βίβλου» του ιταλικού ποδοσφαίρου, πίσω από τη Γιουβέντους.
Η Χρυσή Βίβλος της Serie A:
36 κατακτήσεις Γιουβέντους (1905, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
21 κατακτήσεις Ίντερ (1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2021, 2024, 2026)
19 κατακτήσεις Μίλαν (1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011, 2022)
9 κατακτήσεις Τζένοα (1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923, 1924)
7 κατακτήσεις Προ Βερτσέλι (1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1921, 1922), Μπολόνια (1925, 1929, 1936, 1937, 1939, 1941, 1964), Τορίνο (1928, 1943, 1946, 1947, 1948, 1949, 1976)
4 κατακτήσεις Νάπολι (1987, 1990, 2023, 2025)
3 κατακτήσεις Ρόμα (1942, 1983, 2001)
2 κατακτήσεις Φιορεντίνα (1956, 1969), Λάτσιο (1974, 2000)
1 κατάκτηση Καζάλε (1914), Νοβέζε (1922), Κάλιαρι (1970), Βερόνα (1985), Σαμπντόρια (1991)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.