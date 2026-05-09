Ο Ηλίας Κουτσουπιάς θα εκπληρώσει το απωθημένο του να αγωνιστεί στη Serie A, κάτι το οποίο είχε αποκαλύψει πρώτα στο Gazzetta τον περασμένο Ιανουάριο!

Το όνειρο ζωής του Ηλία Κουτσουπιά έγινε πλέον πραγματικότητα. Πριν από μερικούς μήνες, σε συνέντευξή του στο Gazzetta, ο Έλληνας μέσος είχε εξομολογηθεί πως η Serie A αποτελούσε το μεγάλο του απωθημένο, το κίνητρο που τον ώθησε να εγκαταλείψει την Ελλάδα σε ηλικία μόλις 16 ετών.

Σήμερα, ο 24χρονος χαφ μπορεί να χαμογελά περισσότερο, καθώς η άνοδος της Φροζινόνε στα «μεγάλα σαλόνια» του ιταλικού ποδοσφαίρου φέρει φαρδιά-πλατιά τη δική του υπογραφή.

Ο ίδιος έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες του ΟΦΗ και του Πλατανιά και το 2018 πήρε τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσει στην Ιταλία για την Εντέλα. Ακολούθησαν Μπολόνια, Μπάρι και Καταντζάρο, μέχρι τον δανεισμό του στη Φροζινόνε τον Ιανουάριο του 2025.

Στο πρόσφατο ματς κόντρα στη Μαντόβα πέρασε ως αλλαγή στο 67ο λεπτό, αλλά πρόλαβε να μοιράσει μία ασίστ και να σκοράρει και για το τελικό 5-0, «σφραγίζοντας» τη δεύτερη θέση και την απευθείας άνοδο της ομάδας του στη μεγάλη κατηγορία.