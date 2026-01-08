Ηλίας Κουτσουπιάς στο Gazzetta: «Μετά τη ρήξη χιαστού, έμαθα να εκτιμώ κάθε στιγμή μου στο ποδόσφαιρο»

Και φτάνουμε στο τώρα με τη Φροζινόνε. Αρχικά θέλω να μου πεις ποιο είναι το μυστικό για τη συγκεκριμένη πορεία;

«Είναι μία οργανωμένη ομάδα, έχει ανέβει δύο φορές στη Serie A τα τελευταία χρόνια και γενικά έχει εξαιρετική παρουσία κάθε χρόνο. Έχει δικό της στάδιο, μία εξαιρετική διοίκηση, έχουμε ένα ρόστερ με πολλούς νεαρούς και ο ένας βοηθά τον άλλο. Δεν είναι εύκολο να έχεις σταθερότητα»

Ήταν από την αρχή της σεζόν στο μυαλό σας ο στόχος της ανόδου;

«Στο πίσω μέρος του μυαλό μας πάντα θέλαμε. Υπάρχει ένας τέτοιος κορμός αλλά ποτέ δεν είπαμε στα αποδυτήρια ότι πάμε για άνοδο. Είπαμε πάμε παιχνίδι με παιχνίδι και όπου μας βγάλει. Ακόμα και τώρα που είμαστε πρώτοι και παίζουμε με τον 2ο ή τον τελευταίο τους αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο γιατί μπορείς να χάσεις από όλους».

Η πόλη πώς ζει το ποδόσφαιρο;

«Παρότι έχει λίγους κατοίκους, στο γήπεδο έχει σταθερά 12 με 13 χιλιάδες κόσμο ακόμα και όταν δεν παίζαμε καλά. Ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος αλλά ζεις καλά, ήρεμα, δεν σε κυνηγάνε ή σε πιέζουν».

Θεωρείς τη τωρινή σεζόν την καλύτερη φάση της καριέρας σου;

«Και βέβαια. Και σε αριθμούς και κατάσταση, ψυχολογία. Όλα. Και πάει καλά και η ομάδα κιόλας»

Ποια θα χαρακτήριζες ως την χειρότερη;

«Στην Μπενεβέντο ήταν η χειρότερη ξεκάθαρα επειδή δεν έπαιζα»

Ποιον παίκτη έχεις δει από κοντά και είπες "ουάου";

«Ο Μενέζ που τον είχα συμπαίκτη στην Μπάρι ή ο Μπουφόν στην Πάρμα. Σαν να ζωντανεύει το playstation μπροστά σου».

Όταν σκοράρεις ποιο πρόσωπο σου έρχεται στο μυαλό;

«Είναι πάντα η οικογένεια μου. Οι γονείς μου, ο αδερφός μου και η κοπέλα μου»

Είχα δει σε ένα γκολ που έδειξες τον ουρανό. Σε ποιον το είχες αφιερώσει;

«Είχε πεθάνει ένας άνθρωπος, στον ανέφερα. Ήταν ο κύριος Νίκος που με πηγαινοέφερνε από το Ηράκλειο στα Χανιά για να παίξω μπάλα. Τον είχα σαν παππού μου».

Έχεις κάνει σούπερ σεζόν. Είναι λογικό να έχεις προτάσεις αλλά από την Ελλάδα έχεις κάποια κρούση;

«Το περασμένο καλοκαίρι επίσημη πρόταση δεν είχα αλλά ενδιαφέρον υπήρξε όπως και μερικές συζητήσεις αλλά όχι κάτι παραπάνω. Όσον αφορά το τώρα, ξέρω ότι ο μάνατζέρ μου έχει μιλήσει με ομάδες από την Ελλάδα και είναι από το big-4 και ότι ίσως είναι η πρώτη φορά που υπάρχει λίγο πιο έντονο ενδιαφέρον σε σχέση με άλλα χρόνια. Βασικά ξέρω ότι με δύο από τις τέσσερις μεγάλες της χώρας έχει υπάρξει ενδιαφέρον και επαφή αλλά γνωρίζω ότι με μία έχουν προχωρήσει λίγο περισσότερο οι συζητήσεις. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες. Δεν ξέρω μέχρι πού έχει φτάσει η κουβέντα αλλά ξέρω ότι έχουν μιλήσει με τον ατζέντη μου».

Υπάρχει στο μυαλό σου η κλήση στην Εθνική Ελλάδος και αν θεωρείς ότι την αξίζεις;

«Δεν ξέρω αν την αξίζω ή όχι. Είναι στόχος και όνειρο μου να αγωνιστώ στην Εθνική Ελλάδος. Με κάνει να ελπίζω ότι είμαι πιο κοντά η πορεία μου φέτος»

Ο μικρός Ηλίας θα ήταν υπερήφανος για τον σημερινό Ηλία;

«Καμιά φορά το σκέφτομαι όταν δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτά που έχω κάνει. Πάντα φιλοδοξώ και ελπίζω για το καλύτερο. Αν μου έλεγες τότε, λίγο πριν από τον ΟΦΗ, ότι θα ζήσω όλα αυτά, θα το υπέγραφα να γίνει. Θέλω το κάτι παραπάνω σαν άνθρωπος. Θέλω να φτάσω εκεί που έχω ονειρευτεί».

Με τον αδερφό σου ποιες είναι οι σχέσεις;

«Σαν καλύτεροι φίλοι είμαστε».

Τώρα με τον τραυματισμό του τι τον συμβούλεψες;

«Είναι η 2η φορά που το παθαίνει. Την 1η φορά ήταν κάπως πιο εύκολο και για εμένα επειδή τα είχα περάσει, με έβλεπε και ως πρότυπο επειδή το ξεπέρασα, οπότε ήταν πιο εύκολο να είμαι κοντά του. Τη 2η φορά είναι πιο δύσκολο, έχει περάσει λίγο διάστημα και αυτό που του λέω καθημερινά να μην σκέφτεται τίποτα άλλο εκτός από το να φτιάξει το πόδι του. Να εκμεταλλευτεί το χρόνο που έχει για να ζήσει πράγματα που ίσως δεν θα μπορεί ως ποδοσφαιριστής. Να ζήσει λίγο πιο ελεύθερα και ότι όλο αυτό θα τον κάνει πιο δυνατό είτε ποδοσφαιρικά είτε ως άνθρωπο».

Τι είναι αυτό που κάνει υπερήφανο τον Ηλία;

«Όταν μου μιλάνε θετικά για το τι άνθρωπος είμαι. Ότι είμαι ένα παιδί λίγο διαφορετικό. Ότι έχω αρχές, ότι σέβομαι. Το να μου μιλούν θετικά για τον χαρακτήρα μου και να κρατάω φιλίες, είναι το πιο σημαντικό για εμένα».