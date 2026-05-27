Κουτσουπιάς: «Η Εθνική ομάδα δεν είναι απλώς όνειρο, είναι στόχος πλέον»

Ο Ηλίας Κουτσουπιάς παραχώρησε συνέντευξη στην οποία μίλησε για όλα, ενώ ανέφερε πως η κλήση του στην Εθνική αποτελεί πλέον στόχο.

Στα σαλόνια της Serie A θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Ηλίας Κουτσουπιάς, αφού η Φροζινόνε πήρε την άνοδο από τη Serie B και πλέον καταστρώνει τα πλάνα της για αυτή την επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία της Ιταλίας.

Στο πλαίσιο αυτό ο Έλληνας χαφ μίλησε σε μια συνέντευξη στον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο εφ' όλης της ύλης, αναφερόμενος τόσο στην έως τώρα πορεία του όσο και στο μέλλον, ενώ τόνισε πως η κλήση του στην Εθνική δεν αποτελεί μονάχα όνειρο αλλά και στόχο που έχει θέσει.

Αναλυτικά:

«Το τελευταίο παιχνίδι με τη Μάντοβα ήταν πραγματικό θέαμα. Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική. Αλλά ακόμη και άδειο, πιστεύω πως αυτό είναι ίσως το πιο όμορφο γήπεδο της Serie B. Η αλήθεια είναι πως ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχουμε καταφέρει.

Σίγουρα δεν ξεκινήσαμε με τη φιλοδοξία να κάνουμε μια τέτοια πορεία, να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και να ανέβουμε απευθείας στη Serie A. Όμως η Φροζινόνε ήταν πάντα ένας σημαντικός σύλλογος, πολύ οργανωμένος, που έχει πετύχει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να μην ξόδεψε όσα άλλες ομάδες, αλλά εδώ τα πράγματα γίνονται σωστά.

Ήταν ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα, με τέσσερις ομάδες να διεκδικούν την άνοδο μέχρι το τέλος. Το να καταφέρνεις να κερδίσεις απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους κάνει τα πάντα ακόμη πιο όμορφα».

Για την ήττα στη Μόντσα στη Μάντοβα και την ανάκτηση του πλεονεκτήματος:

«Μέχρι τότε δεν εξαρτιόταν από εμάς. Έπρεπε απλώς να κερδίζουμε τα παιχνίδια μας. Μετά άρχισαν να έρχονται τα αποτελέσματα: η Μόντσα έχανε 2-0. Εκεί κάτι “γύρισε” μέσα μας”».

Για το ματς κόντρα στη Γιούβε Στάμπια:

«Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είχαν δύο δοκάρια και στο τελευταίο λεπτό μια τεράστια ευκαιρία. Αλλά κάποιες φορές λες: “Ήταν γραφτό να γίνει έτσι”. Όταν τελείωσε το ματς και καταλάβαμε ότι ήμασταν μία νίκη μακριά από το όνειρο, ήταν απίστευτο συναίσθημα».

Για τα γκολ και τις ασίστ που είχε:

«Αν μου το έλεγες πριν από έναν χρόνο, θα σου έλεγα: “Άσε κάτω το κρασί”. Είναι αποτέλεσμα της δουλειάς των τελευταίων χρόνων. Φυσικά και θα υπέγραφα για κάτι τέτοιο, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι το άξιζα, λόγω της φιλοδοξίας που είχα πάντα. Είμαι χαρούμενος και θέλω να συνεχίσω έτσι».

Για τον τραυματισμό του τον Γενάρη:

«Ο κόσμος λογικά δεν το γνώριζε, αλλά έπαιζα στο 50% των δυνατοτήτων μου. Ρίσκαρα να πάθω σοβαρότερο τραυματισμό. Είχαμε πολλές απουσίες και έπρεπε να σφίξω τα δόντια, γιατί παλεύαμε για κάτι σημαντικό. Απ’ έξω μπορεί να έλεγαν ότι ήμουν κουρασμένος ή ότι δεν ήμουν όπως πριν. Εγώ όμως ήξερα ότι δεν ήταν αλήθεια και υπέφερα γι’ αυτό. Μετά έμεινα έξω στο ματς με την Εντέλα και επέστρεψα καλύτερος από το παιχνίδι με τη Βενέτσια και μετά».

Για τον Αλβίνι που τον πίστεψε:

«Από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας είχε ξεκάθαρες ιδέες. Πίστευε σε αυτό ακόμη κι όταν εμείς πιστεύαμε λιγότερο. Ήρθε σε μια ομάδα που είχε σωθεί την τελευταία στιγμή την προηγούμενη χρονιά και, χωρίς να το λέει ανοιχτά, μας έκανε να καταλάβουμε ότι είχε στόχο να κερδίσει. Τον Οκτώβριο, όταν ο αθλητικός διευθυντής έλεγε ορισμένα πράγματα, κανείς δεν τον πίστευε. Τελικά όμως είχαν δίκιο. Ο προπονητής και το επιτελείο έκαναν εξαιρετική δουλειά στη διαχείριση και στην προετοιμασία των αγώνων. Όλοι αξίζουν συγχαρητήρια: η διοίκηση, το τεχνικό τιμ και οι παίκτες».

Για τη ρήξη χιαστού που υπέστη το 2024:

«Στην αρχή ήταν σοκ, ειδικά σε μια περίοδο που πήγαινα πολύ καλά. Μετά όμως έβαλα στο μυαλό μου ότι έπρεπε να επιστρέψω πιο δυνατός από πριν. Δεν έπρεπε να αφήσω αυτόν τον τραυματισμό να με καθυστερήσει ή να μου στερήσει κάτι από την πορεία μου. Μου κόστισε χρόνο, αλλά με βοήθησε να ωριμάσω πολύ. Και αυτός είναι ένας λόγος που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Η φετινή επιτυχία είναι ακόμη πιο όμορφη μετά από τέτοιες δυσκολίες, γιατί τίποτα δεν μου χαρίστηκε».

Για τη στιγμή που έμαθε ότι θα γίνει πατέρας:

«Ήταν η καλύτερη χρονιά της ζωής μου. Πέρα από τις νίκες, τα γκολ και το πρωτάθλημα, αυτό είναι το σημαντικότερο απ’ όλα. Έχω ακόμη πολλά να πετύχω, αλλά ανυπομονώ. Έμαθα ότι η κοπέλα μου ήταν έγκυος την ημέρα του αγώνα με τη Μόντενα, αλλά δεν μπορούσαμε ακόμη να το πούμε δημόσια. Μετά από τρεις μήνες δεν κρατιόμουν να το γιορτάσω έτσι. Μόλις σκόραρα απέναντι στην Έμπολι, πήρα αμέσως την μπάλα».

Για το μέλλον του:

«Έχω ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με τη Φροζινόνε. Πέρασα υπέροχα εδώ, αλλά θα μιλήσω με τον αθλητικό διευθυντή και τη διοίκηση ώστε να βρούμε μαζί την καλύτερη λύση».

Για το όνειρο του να παίξει στην Εθνική:

«Όταν τραυμάτισα το γόνατό μου, έλεγα κάθε μέρα μαζί με τον Σιμόνε Σίλιο, που με βοήθησε πάρα πολύ έναν στόχο. Το Μουντιάλ του 2026. Είμαι περήφανος για όσα έχω πετύχει. Πλέον η εθνική ομάδα δεν είναι απλώς ένα όνειρο. Είναι στόχος. Ανυπομονώ να έρθει η κλήση, γιατί είναι κάτι που ήθελα πάντα».