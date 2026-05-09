Φροζινόνε: Επιστροφή στη Serie A με γκολ και ασίστ Κουτσουπιά!
Άνοδος μετά από δυο χρόνια για την Φροζινόνε με φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Ηλία Κουτσουπιά! Με τον Έλληνα μέσο να μοιράζει γκολ και ασίστ στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, η ομάδα του συνέτριψε με 5-0 την Μαντόβα και σε συνδυασμό με τη γκέλα της Μόντσα τερμάτισε στη δεύτερη θέση, παίρνοντας το εισιτήριο για την απευθείας άνοδο στην πρώτη κατηγορία.
Ο Κουτσουπιάς πέρασε αλλαγή στο 67΄του αγώνα με το σκορ στο 3-0 και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κατάφερε να προσθέσει τον οβολό του στην παράταση της Φροζινόνε.
Αρχικά στο 71΄μοίρασε την ασίστ στον Ρεϊμόντο για το 4-0 και πέντε λεπτά αργότερα βρήκε ο ίδιος δίχτυα για να ολοκληρώσει τον θρίαμβο. Κάπως έτσι ο 24χρονος χαφ ολοκλήρωσε τη σεζόν με εννιά γκολ και πέντε ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, και με το εισιτήριο στα χέρι για τα σαλόνια της Serie A!
