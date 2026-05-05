Ο πρόεδρος της Ίντερ αποκάλυψε το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για τον Μπαστόνι και ξεκαθάρισε ότι το μέλλον του παίκτη βρίσκεται στα χέρια του ίδιου του αμυντικού.

Η Ίντερ κατέκτησε και επίσημα το πρωτάθλημα της Serie A την περασμένη εβδομάδα και έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζει για την επόμένη ημέρα. Για να το κάνει αυτό όμως, ο ιταλικός σύλλογος πρέπει να πουλήσει και ο Αλεσάντρο Μπαστόνι θα ήταν διαθέσιμος στην αγορά εάν έφτανε στα χέρια του μια καλή προσφορά.

Ο πρόεδρος της Ίντερ, Τζουζέπε Μαρότα, δήλωσε επίσημα για πρώτη φορά ότι η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται πράγματι να υπογράψει τον κεντρικό αμυντικό, αν και τίποτα δεν είναι σίγουρο σε αυτό το χρονικό σημείο.

«Δεν αρνούμαι ότι η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για εκείνον, αλλά προς το παρόν είναι στα αρχικά στάδια το ενδιαφέρον και είναι άσκοπο να μιλήσουμε για οτιδήποτε περισσότερο αυτή τη στιγμή».

Ο ισχυρός άνδρας των Νερατζούρι ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος ο Μπαστόνι πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον του, τονίζοντας πως: «Όπως πάντα λέγαμε, ο παίκτης θα φύγει μόνο αν εκφράσει αυτή την επιθυμία. Προς το παρόν, είναι δικός μας παίκτης, θέλει να μείνει και είμαστε ευχαριστημένοι μαζί του».

Ο πρόεδρος της Ίντερ δήλωσε ακόμη ότι ο Ιταλός οπισθοφύλακας είναι ένας από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς στον κόσμο, γεγονός που τον καθιστά έναν πολύτιμο παίκτη στην αγορά, με την τιμή του να είναι εξίσου... σημαντική.

«Ο Μπαστόνι είναι ένας παίκτης κορυφαίας κλάσης. Πολλοί σύλλογοι σε όλη την Ευρώπη τον παρακολουθούν στενά, όπως και με άλλους παίκτες. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την εξέλιξη και την απόδοσή του».

🚨🗣️ Marotta : « Bastoni est un joueur de classe mondiale, et de nombreux clubs prestigieux d'Europe portent leur regard sur lui, tout comme sur d'autres. Je ne nie pas l'intérêt de Barcelone, mais il reste superficiel. Comme nous l'avons toujours dit, le joueur ne part que s'il… pic.twitter.com/4DkJhJ2smF — Barça News (@BarcaNewsFRA) May 4, 2026

Η Ίντερ έχει ήδη αρχίσει να συζητά την πιθανή μεταγραφή του Μπαστόνι, γνωρίζοντας ότι πρέπει να κάνει μια μεγάλη πώληση και περιμένουν τη Μπαρτσελόνα να κάνει και επίσημα τη πρώτη κίνηση.

Στην Ιταλία, είναι σαφές ότι θέλουν να πωλήσουν τον παίκτη για περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ο καταλανικός σύλλογος θέλει να μειώσει την τιμή αυτή.