Χούλιαν Άλβαρες και Αλεσάντρο Μπαστόνι βρίσκονται στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα, με τους δύο παίκτες να είναι θετικοί στο ενδεχόμενο αυτό, σύμφωνα με τη Mundo Deportivo.

Άλβαρες και Μπαστόνι στη Μπαρτσελόνα; Πολύ πιθανό σύμφωνα με τη Mundo Deportivo. Στην Ισπανία υποστηρίζουν πως οι δύο παίκτες έχουν τους Μπλαουγκράνα ως προτεραιότητα, σε περίπτωση που επιλέξουν να αποχωρήσουν από τις Ατλέτικο Μαδρίτης και Ίντερ αντίστοιχα.

Πρόκειται για δύο περιπτώσεις παικτών που απασχολούν εδώ και μεγάλο διάστημα τον σύλλογο της Καταλονίας και έχουν ακουστεί διάφορα αναφορικά με το μέλλον τους. Η ομάδα τους Φλικ θέλει να ενισχύσει την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του και να προσθέσει ποιότητα και βάθος στην επίθεσή του, με τους δύο παίκτες να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις σύμφωνα με τους Ισπανούς, ωστόσο ο σύλλογος της Βαρκελώνης θα κάνει το παν για να τους εντάξει στο δυναμικό του. Το κεφάλαιο Άλβαρες είναι περίπλοκο, καθώς ο παίκτης είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τους Ροχιμπλάνκος αλλά η τελική έκβαση της Ατλέτικο στο φετινό Champions League (είναι ήδη στα ημιτελικά) θα καθορίσει πολλά. Ακόμη, θα πρέπει να γίνει σκληρή διαπραγμάτευση για τα λεφτά που θα πέσουν στο... τραπέζι, καθώς η Μπάρτσα έχει ενημερώσει πως δε θα δώσει πάνω από 100 εκατ. ευρώ. Συμπληρωματικά, ενδιαφέρονται κι άλλοι «μνηστήρες» για τον παίκτη, με την Άρσεναλ να φαίνεται ο κυριότερος... αντίπαλος των Καταλανών.

Στην περίπτωση του Μπαστόνι τα πράγματα είναι κάπως πιο απλά, αφού το deal θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί κοντά στα 70-80 εκατ. ευρώ και ο παίκτης έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να γίνει κάτοικος Βαρκελώνης. Ακόμα, ο υψηλόσωμος αμυντικός θεωρεί πως είναι η κατάλληλη ευκαιρία να γυρίσει... σελίδα στην καριέρα του. Οι Νερατζούρι είναι κοντά στην κατάκτηση του Σκουντέτο και αυτό θα δώσει μια ευχάριστη νότα στον 27χρονο αμυντικό, ο οποίος έχει ακούσει τα... εξ αμάξης τη φετινή σεζόν, ειδικότερα μετά τον αποκλεισμό της Ιταλίας από το επερχόμενο Μουντιάλ, κόντρα στη Βοσνία.