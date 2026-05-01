Ντι Νατάλε: «Ο Λεβαντόφσκι θα σκόραρε στη Serie A για δύο σεζόν κρατώντας τσιγάρο!»

Ο πάλαι ποτέ χαρισματικός σκόρερ και ηγέτης της Ουντινέζε, Αντόνιο Ντι Νατάλε, μίλησε στη Gazzetta dello Sport και έπλεξε το εγκώμιο του Λεβαντόφσκι.

«Πιστεύω θα σκόραρε για ακόμη δύο σεζόν στη Serie A, κρατώντας τσιγάρο», είπε χαρακτηριστικά ο Αντόνιο Ντι Νατάλε για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, σε συνέντευξή του στη Gazzetta dello Sport.

Ο 48χρονος πλέον πρώην Ιταλός φορ υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία και ένας «ρομαντικός» παικταράς που έμεινε μια ζωή... πιστός στην αγαπημένη του Ουντινέζε.

Στο πασίγνωστο ιταλικό Μέσο παραχώρησε μια εκτενή συνέντευξη για τη Serie A, την Ίντερ που οδεύει προς το 21ο Σκουντέτο της ιστορίας της, τη Νάπολι και έκανε ειδική μνεία στον δεινό Πολωνό σκόρερ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Λέβα πάτησε τα... 37, ωστόσο συνεχίζει να «ματώνει» τα αντίπαλα δίχτυα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, αναγκάζοντας τον Ντι Νατάλε να σχολιάσει την ικανότητά του στο σκοράρισμα με τον δικό του ευρηματικό τρόπο!

Αναλυτικά τα όσα είπε στη Gazzetta dello Sport:

«Θα ήθελα να δω τον Λεβαντόφσκι στην Serie A. Εγώ αποσύρθηκα στα 38 μου, εκείνος είναι 37 και παραμένει σούπερ σκόρερ. Πιστεύω θα σκόραρε για ακόμη δύο σεζόν στη Serie A κρατώντας τσιγάρο».

Για τη φετινή Νάπολι: «Ας μην αστειευόμαστε, απλά να μετρήσουμε τους τραυματισμούς. Ο Κόντε έχει καταφέρει περισσότερα από αυτά που είχα φανταστεί. Ελπίζω να μείνει, είναι εγγύηση. Χωρίς τόσες απουσίες, η Νάπολι θα ήταν μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ίντερ, αλλά όχι έτσι».

Για τον Κίβου και την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Ίντερ: «Δεν μου κάνει έκπληξη, η Ίντερ είναι καλή ομάδα. Αντιμετώπισα τον Κίβου ως προπονητής της Ίντερ όταν ήταν στην U17 με τη Σπέτσια. Μπορούσες να διακρίνεις από τότε τις καλές ιδέες του. Η ηρεμία του αποδείχθηκε πολύτιμη».