Ο Ντάβιντ Αλάμπα ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ουντινέζε με ελεύθερη μεταγραφή από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το τελευταίο διάστημα είχε γίνει γνωστή η προφορική συμφωνία του Αυστριακού, Ντάβιντ Αλάμπα, με την Ουντινέζε, ενώ σήμερα η ιταλική ομάδα επισημοποίησε την απόκτηση του άλλοτε αμυντικού της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο διεθνής Αυστριακός αγωνίστηκε με την φανέλα των «μερένχες» για 5 σεζόν (2021-2026) και αφέθηκε ελεύθερος από την «βασίλισσα» το περασμένο καλοκαίρι και έπειτα από συνομιλίες με τον σύλλογο της Βόρειας Ιταλίας, υπέγραψε συμβόλαιο ενός χρόνου.

⚪️⚫️🇦🇹 Official, exclusive story confirmed. David Alaba joins Udinese on one year deal after leaving Real Madrid as free agent. pic.twitter.com/DOzpNRhhbi September 24, 2026

Θυμίζουμε πως ο Αλάμπα ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Μπάγερν Μονάχου, προτού ενταχθεί στην πρώτη ομάδα των Βαυαρών το 2010. Μετά από 11 πετυχημένες σεζόν με την φανέλα των πρωταθλητών Γερμανίας, ο διεθνής αμυντικός αποφάσισε το 2021 να μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε 2 φορές το Champions League.