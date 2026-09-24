Αλάμπα: Και επίσημα στην Ουντινέζε
Το τελευταίο διάστημα είχε γίνει γνωστή η προφορική συμφωνία του Αυστριακού, Ντάβιντ Αλάμπα, με την Ουντινέζε, ενώ σήμερα η ιταλική ομάδα επισημοποίησε την απόκτηση του άλλοτε αμυντικού της Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο διεθνής Αυστριακός αγωνίστηκε με την φανέλα των «μερένχες» για 5 σεζόν (2021-2026) και αφέθηκε ελεύθερος από την «βασίλισσα» το περασμένο καλοκαίρι και έπειτα από συνομιλίες με τον σύλλογο της Βόρειας Ιταλίας, υπέγραψε συμβόλαιο ενός χρόνου.
⚪️⚫️🇦🇹 Official, exclusive story confirmed. David Alaba joins Udinese on one year deal after leaving Real Madrid as free agent. pic.twitter.com/DOzpNRhhbi— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 24, 2026
Θυμίζουμε πως ο Αλάμπα ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Μπάγερν Μονάχου, προτού ενταχθεί στην πρώτη ομάδα των Βαυαρών το 2010. Μετά από 11 πετυχημένες σεζόν με την φανέλα των πρωταθλητών Γερμανίας, ο διεθνής αμυντικός αποφάσισε το 2021 να μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε 2 φορές το Champions League.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.