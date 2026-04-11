Μπαρτσελόνα: Έκανε πρόταση ανανέωσης στον Λεβαντόφσκι, τέλος του μήνα η απάντηση
Η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως πήρε την οριστική της απόφαση αναφορικά με το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, του οποίου το συμβόλαιο εκπνέει στις 30 Ιουνίου.
Οι Καταλανοί κατέθεσαν πρόταση ανανέωσης στον ατζέντη του Πολωνού στράικερ, η οποία αφορά επέκταση για μια ακόμη σεζόν, μέχρι δηλαδή το καλοκαίρι του 2027, όταν και ο Λέβα θα κλείνει τα 39 χρόνια ζωής.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Mundo Deportivo, οι άνθρωποι της Μπάρτσα ενημέρωσαν τον Πίνι Ζάχαβι (σσ μάνατζερ του Πολωνού) για την πρόθεσή τους να συνεχιστεί η συνεργασία, με εμφανώς όμως μειωμένες αποδοχές.
Πλέον η... μπάλα είναι στα πόδια του Λεβαντόφσκι, που ναι μεν έχει προτάσεις από Μίλαν, Σικάγο Φάιαρ και ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο προτεραιότητά του φέρεται να είναι η παραμονή στην Βαρκελώνη, όπως σημειώνει το ισπανικό μέσο.
Επιπλέον, αναφέρεται πως ο 37χρονος αναμένεται να δώσει την απάντησή του στο τέλος Απριλίου. Την τρέχουσα σεζόν ο ίδιος μετράει 17 γκολ και 3 ασίστ σε 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
