Σε πολύ καλό φεγγάρι ο Στρεφέτσα με τη φανέλα της Πάρμα! Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός μοίρασε την ασίστ στη σημερινή νίκη (18/4) της ομάδας του, με 1-0 στην έδρα της Ουντινέζε.

Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα που είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό στην ιταλική ομάδα, την προηγούμενη αγωνιστική σκόραρε κόντρα στη Νάπολι και στη σημερινή εκτός έδρας αναμέτρηση στο Ούντινε έδωσε την ασίστ στον Ελφέγκε (51') σε ένα γκολ που διαμόρφωσε το τελικό σκορ του ματς.

Ο Βραζιλιανο-Ιταλός παίκτης έδωσε ωραία κάθετη πάσα, ο Ελφέγκε υποδέχτηκε τη μπάλα με πλάτη, γύρισε, εκτέλεσε και την έστειλε στα δίχτυα. Ο ιταλικός σύλλογος έχει μείνει πολύ ικανοποιημένος με τις επιδόσεις του παίκτη των Πειραιωτών και -πιθανότατα- θα μπει σε κύκλο συζητήσεων με την ελληνική ομάδα, σε περίπτωση που ο Στρεφέτσα συνεχίσει τις... υψηλές πτήσεις.

Παράλληλα, ήταν μια κομβική νίκη για την Πάρμα, που προερχόταν από τέσσερα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα. Οι φιλοξενούμενοι είναι στην 13η θέση με 39 βαθμούς, ενώ οι γηπεδούχοι που είχαν νικήσει στο προηγούμενο ματς, είναι 11οι με 43 βαθμούς, πέντε αγώνες πριν το φινάλε της Serie A.