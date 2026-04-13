Το γκολ του Στρεφέτσα απέναντι στη Νάπολι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την παραμονή της Πάρμα και ταυτόχρονα να ανοίξει ξανά τη συζήτηση για το μέλλον του παίκτη.

Το γκολ του Γκαμπριέλ Στρέφετσα απέναντι στη Νάπολι χάρισε στην Πάρμα έναν πολύτιμο βαθμό και την έφερε ακόμα πιο κοντά στη μάχη της παραμονής. Ο 29χρονος εξτρέμ σημείωσε το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της ομάδας, ένα γκολ καθοριστικό, επιβεβαιώνοντας την άμεση επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδας.

Όσον αφορά το μέλλον του Στρέφετσα, παραμένει ανοιχτό και συνδέεται με την Ολυμπιακό, που τον παραχώρησε δανεικό. Οπως τονίζει και η ιστοσελίδα «parmatoday» όλα πλέον είναι ανοιχτά, με τον ποδοσφαιριστή να έχει κερδίσει αρκετούς πόντους «Ο Βραζιλιάνος ήθελε να επιστρέψει δυναμικά στο ιταλικό ποδόσφαιρο και η Πάρμα τον ενέταξε στα πλάνα της ήδη από τον χειμερινό μεταγραφικό σχεδιασμό, βλέποντάς τον ως ιδανική λύση για να δώσει στοιχεία που έλειπαν από το ρόστερ.

Γρήγορος, τεχνίτης και με χαμηλό κέντρο βάρους, ο 29χρονος κινείται σε όλο το επιθετικό μέτωπο.

Παρότι το πλάνο προβλέπει την επιστροφή του στην Ελλάδα το καλοκαίρι, οι τελευταίες εμφανίσεις του δεν αποκλείεται να οδηγήσουν σε νέα αξιολόγηση της περίπτωσής του από την Πάρμα. Το οικονομικό σκέλος παραμένει σημαντικός παράγοντας, καθώς πρόκειται για παίκτη με υψηλό συμβόλαιο και κόστος μεταγραφής, όμως η αγωνιστική του συνεισφορά έχει ήδη δημιουργήσει θετικές εντυπώσεις.

Η Πάρμα, που παραδοσιακά επενδύει σε νεαρούς ποδοσφαιριστές με προοπτική εξέλιξης και μεταπώλησης, εξετάζει προσεκτικά κάθε της κίνηση. Ο Στρέφετσα δεν εντάσσεται απόλυτα σε αυτό το προφίλ λόγω ηλικίας, ωστόσο οι εμφανίσεις του μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα» καταλήγει το δημοσίευμα.

