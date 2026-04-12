Τρομερή εκκίνηση από τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, ο οποίος άνοιξε το σκορ για την Πάρμα μόλις στο πρώτο λεπτό κόντρα στη Νάπολι με άριστο πλασέ.

Κάτι περισσότερο από μισό λεπτό χρειάστηκε ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα για να δώσει το προβάδισμα στην Πάρμα κόντρα στη Νάπολι! Στα 33 δευτερόλεπτα συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ που αγωνίζεται ως δανεικός στη Serie A από τον Ολυμπιακό, έφυγε στην πλάτη της άμυνας των Παρτενοπέι και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Με υποδειγματικό πλασέ άλλωστε δεν άφησε κανένα περιθώριο στον αντίπαλο γκολκίπερ και σημάδεψε τη γωνία της εστίας για το 1-0. Αυτό μάλιστα ήταν και το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Πάρμα, με την οποία έχει προλάβει να καταγράψει και μια ασίστ.