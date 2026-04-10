Ρόμα - Πίζα 3-0: Ζωντανή για το Champions League με... σόου Μάλεν
Η Ρόμα άφησε πίσω της τη βαριά ήττα από την Ίντερ και καθάρισε με 3-0 την Πίζα εντός έδρας, χάρη σε χατ τρικ του τρομερού Μάλεν. Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Τζανπιέρο Γκασπερίνι έπιασε τη Γιουβέντους στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας της Serie A και απέχει έναν βαθμό από την Κόμο, έχοντας βέβαια ένα ματς περισσότερο.
Οι Τζαλορόσι έκαναν ονειρικό ξεκίνημα, καθώς στο τρίτο μόλις λεπτό ο Ολλανδός άνοιξε το σκορ με εξαιρετικό τελείωμα, ενώ ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 43' με κοντινή προσπάθεια μετά από αναμπουμπούλα στην αντίπαλη περιοχή.
Ο Μάλεν ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί και έφτασε και στο χατ τρικ στο 52ο λεπτό, όταν καθάρισε το ματς για τους Ρωμαίους με ωραίο τελείωμα σε τετ α τετ. Το 3-0 ήταν και το τελικό σκορ, με τη Ρόμα να συνεχίζει να ελπίζει για το Champions League και τους ηττημένους να έρχονται ακόμη πιο κοντά στον υποβιβασμό.
