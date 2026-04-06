Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής στις δηλώσεις του μετά τη βαριά ήττα της Ρόμα από την Ίντερ στο Σαν Σίρο.

Η Ρόμα ταξίδεψε χθες στο Μιλάνο για να αναμετρηθεί με την Ίντερ στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της Serie A, σε ένα ντέρμπι που μετατράπηκε σε «βατερλώ» για τους φιλοξενούμενους, καθώς ηττήθηκαν με το βαρύ 5-2.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των Τζιαλορόσι, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, εμφανίστηκε απογοητευμένος από την εμφάνιση των παικτών του, τονίζοντας πως είναι φυσιολογικό να χάνεις στο Σαν Σίρο, αλλά όχι με το σκορ και τον τρόπο που ηττήθηκε η ομάδα του.

«Αφού έγινε το 3-1 ο αγώνας ουσιαστικά τελείωσε και πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στην Ίντερ. Η ήττα από την Ίντερ στο Σαν Σίρο είναι φυσιολογική, μπορεί να συμβεί, αλλά όχι με αυτό το σκορ».

«Είναι δύσκολος ο στόχος (η κούρσα για την έξοδο στο Champions League). Ναι, είναι δύσκολο για εμάς, την Κόμο, τη Γιουβέντους και την Αταλάντα: έχουμε επτά αγώνες να παίξουμε, ενώ οι άλλες ομάδες οκτώ. Αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο πίσω, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους προλάβουμε».

Gasperini: "Perdere a San Siro contro questa Inter ci può stare. Ovviamente non con queste dimensioni" April 5, 2026

Η Ρόμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην έκτη θέση της κατάταξης με 54 βαθμούς και υπολείπεται της Κόμο, η οποία βρίσκεται στην τέταρτη θέση, 3 βαθμών, αν και όλοι οι άμεσοι αντίπαλοί της έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.