Βαθμολογία Champions League: Λίβερπουλ, Παρί στην κορυφή, η θέση της ΑΕΚ
Η πρώτη μέρα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε με την Λίβερπουλ που επικράτησε δύσκολα της Βιγιαρεάλ με 4-3, ενώ έχανε με 2-0 και την Παρί που πήρε το μεγάλο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα (4-2) να βρίσκονται στην κορυφή με 9 βαθμούς και τρία στα τρία.
Η ΑΕΚ μετά την βαριά ήττα της από την Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ με 5-1 έπεσε στην 27η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
Τρίτη 20/10
Φενέρμπαχτσε - Σλάβια Πράγας 2-2
Σαμπάχ - Ντόρτμουντ 1-2
Ρόμα - Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-0
Πόρτο - Αϊντχόφεν 0-1
Λίβερπουλ - Βιγιαρεάλ 4-3
Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ 5-1
Νάπολι - Μπόντο/Γκλιμτ 4-3
Παρί Σεν Ζερμέν - Μπαρτσελόνα 4-2
Στουτγκάρδη - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1
Τετάρτη 21/10
Κόμο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Λιλ - Γαλατάσαραϊ
Άστον Βίλα - Βίκινγκ
Μπάγερν - Άρσεναλ
Μπέτις - Φέγενορντ
Μπριζ - Λανς
Ίντερ - Σαχτάρ
Ρεάλ Μαδρίτης - Λειψία
Σπόρτινγκ - ΛΑΣΚ
Η βαθμολογία
1. Παρί Σεν Ζερμέν 9 (14-5)
2. Λίβερπουλ 9 (12-7)
3. Στουτγκάρδη 7 (7-2)
4. Άστον Βίλα 6 (9-2) *
5. Μπαρτσελόνα 6 (11-6)
6. Μάντσεστερ Σίτι 6 (9-5)
7. Σπόρτινγκ 6 (5-1) *
8. Άρσεναλ 6 (4-0) *
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9. Ρεάλ Μαδρίτης 6 (6-4) *
10. Μπέτις 6 (6-4) *
11. Ντόρτμουντ 6 (5-4)
12. Μπάγερν Μονάχου 4 (8-3) *
13. Ρόμα 4 (8-5)
14. Σαχτάρ Ντόνετσκ 4 (4-2) *
15. Ατλέτικο Μαδρίτης 4 (4-3)
16. PSV Αϊντχόφεν 4 (2-2)
17. Κόμο 3 (6-4) *
18. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3 (4-2) *
19. Βιγιαρεάλ 3 (8-8)
20. Κλαμπ Μπριζ 3 (6-6) *
21. Λανς 3 (3-4) *
22. Νάπολι 3 (5-7)
23. Λειψία 3 (2-4) *
24. Φέγενορντ 3 (4-7) *
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25. Σαμπάχ 3 (3-6)
26. Μπόντο/Γκλιμτ 3 (4-9)
27. ΑΕΚ 3 (3-8)
28. Φενέρμπαχτσε 2 (3-9)
29. Βίκινγκ 1 (4-6) *
30. Σλάβια Πράγας 1 (4-7)
31. Ίντερ 0 (4-6) *
32. ΛΑΣΚ 0 (3-7) *
33. Πόρτο 0 (2-6)
34. Λιλ 0 (2-6) *
35. Γαλατασαράι 0 (2-7) *
36. Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-13)
* Έχουν έναν αγώνα λιγότερο
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του Champions League
3/11
Γαλατάσαραϊ - Στουτγκάρδη
Σαχτάρ - Σπόρτινγκ
Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπάγερν
Βιγιαρεάλ - Παρί Σεν Ζερμέν
ΛΑΣΚ - Σλόβαν Μπρατισλάβας
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ρόμα
Μπαρτσελόνα - Άστον Βίλα
Μπόντο/Γκλιμτ - Λιλ
Φέγενορντ - 'Ιντερ
4/11
ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης
Φενέρμπαχτσε - Λίβερπουλ
Βίκινγκ - Σαμπά
Λανς - Κόμο
Λειψία - Μάντσεστερ Σίτι
Ντόρτμουντ - Μπέτις
Πόρτο - Νάπολι
Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ
Αϊντχόφεν - Μπριζ
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