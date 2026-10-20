Με τις Παρί και Λίβερπουλ να είναι στην κορυφή, ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Στην 27η θέση η ΑΕΚ.

Η πρώτη μέρα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε με την Λίβερπουλ που επικράτησε δύσκολα της Βιγιαρεάλ με 4-3, ενώ έχανε με 2-0 και την Παρί που πήρε το μεγάλο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα (4-2) να βρίσκονται στην κορυφή με 9 βαθμούς και τρία στα τρία.

Η ΑΕΚ μετά την βαριά ήττα της από την Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ με 5-1 έπεσε στην 27η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Τρίτη 20/10

Φενέρμπαχτσε - Σλάβια Πράγας 2-2

Σαμπάχ - Ντόρτμουντ 1-2

Ρόμα - Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-0

Πόρτο - Αϊντχόφεν 0-1

Λίβερπουλ - Βιγιαρεάλ 4-3

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ 5-1

Νάπολι - Μπόντο/Γκλιμτ 4-3

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπαρτσελόνα 4-2

Στουτγκάρδη - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

Τετάρτη 21/10

Κόμο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Λιλ - Γαλατάσαραϊ

Άστον Βίλα - Βίκινγκ

Μπάγερν - Άρσεναλ

Μπέτις - Φέγενορντ

Μπριζ - Λανς

Ίντερ - Σαχτάρ

Ρεάλ Μαδρίτης - Λειψία

Σπόρτινγκ - ΛΑΣΚ

Η βαθμολογία

1. Παρί Σεν Ζερμέν 9 (14-5)

2. Λίβερπουλ 9 (12-7)

3. Στουτγκάρδη 7 (7-2)

4. Άστον Βίλα 6 (9-2) *

5. Μπαρτσελόνα 6 (11-6)

6. Μάντσεστερ Σίτι 6 (9-5)

7. Σπόρτινγκ 6 (5-1) *

8. Άρσεναλ 6 (4-0) *

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9. Ρεάλ Μαδρίτης 6 (6-4) *

10. Μπέτις 6 (6-4) *

11. Ντόρτμουντ 6 (5-4)

12. Μπάγερν Μονάχου 4 (8-3) *

13. Ρόμα 4 (8-5)

14. Σαχτάρ Ντόνετσκ 4 (4-2) *

15. Ατλέτικο Μαδρίτης 4 (4-3)

16. PSV Αϊντχόφεν 4 (2-2)

17. Κόμο 3 (6-4) *

18. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3 (4-2) *

19. Βιγιαρεάλ 3 (8-8)

20. Κλαμπ Μπριζ 3 (6-6) *

21. Λανς 3 (3-4) *

22. Νάπολι 3 (5-7)

23. Λειψία 3 (2-4) *

24. Φέγενορντ 3 (4-7) *

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25. Σαμπάχ 3 (3-6)

26. Μπόντο/Γκλιμτ 3 (4-9)

27. ΑΕΚ 3 (3-8)

28. Φενέρμπαχτσε 2 (3-9)

29. Βίκινγκ 1 (4-6) *

30. Σλάβια Πράγας 1 (4-7)

31. Ίντερ 0 (4-6) *

32. ΛΑΣΚ 0 (3-7) *

33. Πόρτο 0 (2-6)

34. Λιλ 0 (2-6) *

35. Γαλατασαράι 0 (2-7) *

36. Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-13)

* Έχουν έναν αγώνα λιγότερο

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του Champions League

3/11

Γαλατάσαραϊ - Στουτγκάρδη

Σαχτάρ - Σπόρτινγκ

Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπάγερν

Βιγιαρεάλ - Παρί Σεν Ζερμέν

ΛΑΣΚ - Σλόβαν Μπρατισλάβας

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ρόμα

Μπαρτσελόνα - Άστον Βίλα

Μπόντο/Γκλιμτ - Λιλ

Φέγενορντ - 'Ιντερ

4/11

ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης

Φενέρμπαχτσε - Λίβερπουλ

Βίκινγκ - Σαμπά

Λανς - Κόμο

Λειψία - Μάντσεστερ Σίτι

Ντόρτμουντ - Μπέτις

Πόρτο - Νάπολι

Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ

Αϊντχόφεν - Μπριζ