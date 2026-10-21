Champions League: Δείτε τα γκολ της βραδιάς
Ολοκληρώθηκαν τα ματς της Τρίτης (13/10) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την Μάντσεστερ Σίτι να επικρατεί στο Έτιχαντ με 5-1 της ΑΕΚ και τη Λίβερπουλ να κάνει μία τρελή ανατροπή με 4-3 απέναντι στη Βιγιαρεάλ στο Άνφιλντ.
Η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε το τρελό ματς στο Παρίσι με 4-2 κόντρα στη Μπαρτσελόνα, η Νάπολι νίκησε 4-3 τη Μπόντο, η Ρόμα επιβλήθηκε της Σλόβαν Μπρατισλάβας με 4-0 και η Ατλέτικο Μαδρίτης έμεινε όρθια στη Γερμανία απέναντι στη Στουτγκάρδη με 1-1.
Με νίκη έφυγε η Αϊντχόφεν από την έδρα της Πόρτο, ενώ νωρίτερα, Φενέρμπαχτσε και Σλάβια Πράγας έμειναν στο 2-2, ενώ η Ντόρτμουντ επικράτησε 2-1 της Σαμπάχ.
Δείτε όλα τα γκολ της βραδιάς:
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