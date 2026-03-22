Η Ίντερ δεν μπόρεσε να περάσει από το «Αρτέμιο Φράνκι», αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 και είδε τη Μίλαν να πλησιάζει ξανά στο -6.

Η Ίντερ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Φιορεντίνα εκτός έδρας και είδε τη Μίλαν να μπαίνει ξανά στο «κόλπο» του πρωταθλήματος. Οι Νερατζούρι έμειναν για τρίτο σερί παιχνίδι χωρίς τρίποντο, αποτυπώνοντας ετσι στο χορτάρι το κακό μομέντουμ στο οποίο βρίσκονται. Αντίθετα, η Φιορεντίνα βρίσκεται πλέον στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη.

Η Ίντερ άνοιξε το σκορ μόλις στα 40 δευτερόλεπτα. Ένα κακό διώξιμο του Γκόσενς επέτρεψε στον Μπαρέλα να μοιράσει στον Εσπόζιτο, ο οποίος με ωραία κεφαλιά έκανε το 1-0. Λίγο αργότερα, πάλι ο Γκόσενς έκανε την γκάφα, αλλά αυτή τη φορά ο Εσπόζιτο δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ντε Χέα. Ο σκόρερ της Ιντερ είχε ακόμα ένα εξαιρετικό σουτ, το οποίο όμως πέρασε δίπλα από τα δοκάρια του Ζόμερ.

Στην επανάληψη, ο ρυθμός έπεσε, οι Βιόλα ήταν απειλητικοί, κυκλοφόρησαν την μπάλα και δημιούργησαν φάσεις. Ο Ζόμερ νίκησε Φατζόλι και Κεν, όχι όμως και τον Ντουρ, ο οποίος στο 77' διαμόρφωσε το 1-1. Η Ιντερ πίεσε ασφυκτικά, αλλά ο Ντε Χέα σε δυο περιπτώσεις κατάφερε να κρατήσει τον πολύτιμο βαθμό για την ομάδα του.