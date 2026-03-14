Η Αταλάντα πήρε το 1-1 από την Ίντερ στο Τζουζέπε Μεάτσα, με τους Νερατζούρι να διαμαρτύρονται για το γκολ της ισοφάρισης.

Μετά την ήττα από τη Μίλαν, η Ίντερ ήθελε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα αλλά την πάτησε, με την Αταλάντα να παίρνει το 1-1 στο Τζουζέπε Μεάτσα και να κρατά τους Νερατζούρι στο +8 από τους Ροσονέρι με ματς περισσότερο.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 26ο λεπτό, όταν ο Εσπόσιτο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ από πλάγια θέση, βάζοντας στη θέση του οδηγού την ομάδα του. Η Ίντερ έδειχνε πως θα κρατήσει το προβάδισμα, ωστόσο όλα άλλαξαν στο 83'...

Τότε, ο Σουλεμάνα πίεσε τον Ντάμφρις και του έκλεψε την μπάλα, με τον Ζόμερ να αποκρούει το σουτ του αλλά τον Κρστόβιτς να παίρνει το ριμπάουντ και να ισοφαρίζει προ κενής εστίας. Θεωρώντας ότι υπήρχε επιθετικό φάουλ στον Ολλανδό, οι Μιλανέζοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα, με τον Κριστιάν Κίβου να αποβάλλεται, ωστόσο το γκολ μέτρησε κανονικά και διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η Μίλαν έχει αύριο την ευκαιρία να βρεθεί στο -5 από τη συμπολίτισσα, αν επικρατήσει στο εκτός έδρας ματς με τη Λάτσιο. Οι Μπεργκαμάσκι από την άλλη, παραμένουν έβδομοι στη βαθμολογία της Serie A.