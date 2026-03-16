Αλέγκρι: «Μετά τη νίκη επί της Ίντερ άρχισαν να μιλάνε για πρωτάθλημα - Ας είμαστε ρεαλιστές»

Ο Μαξ Αλέγκρι ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής στις δηλώσεις του μετά την ήττα της Μίλαν από τη Λάτσιο στη Ρώμη.

Η Μίλαν ταξίδεψε χθες (15/03) στη Ρώμη για να αναμετρηθεί με τη Λάτσιο στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Serie A και γνώρισε την ήττα με 1-0, χάρη στο γκολ του Ίσακσεν στο 26΄.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Μαξ Αλέγκρι, κλήθηκε να σχολιάσει την ήττα των «Ροσονέρι», τονίζοντας πως θα πρέπει η ομάδα του να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και να μην τρέφει αυταπάτες.

«Ξέραμε ότι θα ήταν ένας δύσκολος αγώνας, ειδικά με τους οπαδούς να έρχονται πίσω στο γήπεδο και το πόσο σημαντικό ήταν για τη Λάτσιο. Είχαν ένα πολύ δυνατό πρώτο ημίχρονο. Έπρεπε να ήμασταν πιο οργανωμένοι και να κάναμε λιγότερα λάθη. Ο αντίπαλος έτρεξε πολύ, αλλά μετά την ανάπαυλα άρχισε να χάνει τον ρυθμό του. Αυξήσαμε την έντασή μας και επιτεθήκαμε περισσότερο, αλλά δεν μπορέσαμε να το μετατρέψουμε σε γκολ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο».

«Αυτή τη στιγμή, πρέπει να πατήσουμε το κουμπί της επανεκκίνησης. Μετά τη νίκη επί της Ίντερ, πολλοί άρχισαν να μιλάνε για το Σκουντέτο , αλλά στη ζωή πρέπει να είσαι ρεαλιστής. Στόχος μας είναι να προκριθούμε στο Champions League. Αν το ξεχάσουμε αυτό, κινδυνεύουμε να καταστρέψουμε όλα όσα έχουμε χτίσει τους τελευταίους έξι μήνες».

«Όλα τα παιδιά ήθελαν να κερδίσουν, κυρίως για να ξεφύγουν από την ομάδα που μας κυνηγούσε, καθώς η Γιουβέντους (στην 5η θέση που δεν οδηγεί στο Champions League) είναι πλέον μόνο επτά βαθμούς πίσω μας».

«Πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο κάναμε πάρα πολλά τεχνικά λάθη και επιτρέψαμε στον αντίπαλο πάρα πολλές αντεπιθέσεις. Ακόμα και πριν το γκολ, υπήρξαν αρκετά επεισόδια όπου όλοι οι παίκτες μας ήταν μπροστά από την μπάλα, αφήνοντας τεράστιο χώρο πίσω τους. Δεν μπορείς να δέχεσαι γκολ έτσι».

«Μετά το ημίχρονο, βελτιωθήκαμε και δημιουργήσαμε αρκετές καλές ευκαιρίες, αλλά δεν μπορέσαμε να τις εκμεταλλευτούμε. Δεν περιμέναμε τη Λάτσιο να έρθει στην περιοχή μας. Απλώς σήμερα επιτρέψαμε περισσότερες αντεπιθέσεις από ό,τι στο υπόλοιπο της σεζόν μαζί», πρόσθεσε ο Ιταλός τεχνικός.

Ο Αλέγκρι αναφέρθηκε τέλος και στο σκηνικό με τον Λεαό και την οργισμένη αντίδραση του Πορτογάλου στο άκουσμα ότι θα αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή.

Ο διεθνής επιθετικός περπάτησε τόσο αργά προς την πλάγια γραμμή που μέχρι και ο Μενιάν έτρεξε προς το μέρος του για να του πει να αποχωρήσει γρηγορότερα, ενώ στη συνέχεια αντιστάθηκε στις προσπάθειες του προπονητή του να τον αγκαλιάσει, προτού κλωτσήσει μακριά μπουκάλια, τα οποία βρίσκονταν στον πάγκο της Μίλαν.

«Ο Λεάο ήταν λίγο ενοχλημένος, επειδή είχε κάποιες καταστάσεις όπου θα μπορούσε τις ολοκληρώσει καλύτερα, αν είχε περισσότερη βοήθεια, οπότε ήταν λίγο θυμωμένος, αλλά αυτά τα πράγματα μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα», διαβεβαίωσε ο Αλέγκρι.

Η Μίλαν με μία ενδεχόμενη νίκη είχε την ευκαιρία να μειώσει στο -5 από την πρωτοπόρο Ίντερ, όμως την «κλώτσησε», με την ήττα στο «Ολίμπικο» να την αφήνει τελικά οκτώ βαθμούς μακριά από την κορυφή της βαθμολογίας της Serie A.