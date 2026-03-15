Η Λάτσιο επικράτησε 1-0 της Μίλαν και διατήρησε την Ίντερ στο +8 από τη δεύτερη θέση.

Η Μίλαν είχε την ευκαιρία να μειώσει στο -5 από την Ίντερ και την κορυφή της βαθμολογίας της Serie A, όμως την κλότσησε, καθώς ηττήθηκε 1-0 από τη Λάτσιο στη Ρώμη και έμεινε οκτώ βαθμούς μακριά - με τους νικητές να ανεβαίνουν ένατοι.

Οι Ροσονέρι μπήκαν καλύτερα στο ματς αλλά στα μισά του πρώτου μέρους οι γηπεδούχοι εξισορρόπησαν την κατάσταση και, αφού προειδοποίησαν με δοκάρι του Τέιλορ στο 25', κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα ένα λεπτό αργότερα. Σκόρερ ο Ίσακσεν, που εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Εστουπινιάν μετά τη βαθιά μπαλιά του Μάρουσιτς και άνοιξε το σκορ με σουτ από τα δεξιά.

Οι Μιλανέζοι αναγκάστηκαν να ανεβάσουν ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο, με την ισοφάριση να έρχεται στο 75' αλλά το γκολ να μην μετρά, καθώς ο Ατεκάμε έκανε χέρι πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα με σουτ μέσα από την περιοχή. Εντέλει, το 1-0 δεν άλλαξε, με τους Λατσιάλι -και τους Νερατζούρι- να χαμογελούν στο φινάλε.