Η Μίλαν γνώρισε εντός έδρας ήττα 3-2 από την Αταλάντα, έπεσε στην 4η θέση της βαθμολογίας και μπήκε σε περιπέτειες αναφορικά με την έξοδό της στο Champions League.

Από τη κυνήγι τίτλου στη... μάχη για την έξοδο στο Champions League. Η Μίλαν ηττήθηκε 3-2 εντός έδρας από την Αταλάντα, είναι ισόβαθμη στην 4η θέση με τη Ρόμα και δυο στροφές πριν το τέλος της σεζόν το... σεντόνι δεν είναι στα χέρια της. Η Μίλαν βρίσκεται σε βαθιά αγωνιστική κρίση, έχοντας συγκεντρώσει μόλις επτά βαθμούς στα τελευταία επτά παιχνίδια, γεγονός που έχει θέσει υπό αμφισβήτηση τη συμμετοχή τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Πριν από τη σέντρα, οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας πραγματοποίησαν έντονη διαμαρτυρία κατά του διευθύνοντος συμβούλου Τζόρτζιο Φουρλάνι, στρέφοντας παράλληλα τα πυρά τους και προς τον ιδιοκτήτη Τζέρι Καρντινάλε, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση στον σύλλογο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Αταλάντα άνοιξε το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό με τον Έντερσον. Η πίεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στο 29ο λεπτό ο Τζαπακόστα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Στο 52ο λεπτό, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη για τους γηπεδούχους, όταν ο Ρασπαντόρι εκμεταλλεύτηκε λάθος στη μεσαία γραμμή και σημείωσε το 0-3, προκαλώντας έντονες αποδοκιμασίες από την εξέδρα, με αρκετούς οπαδούς να αποχωρούν πρόωρα από το γήπεδο. Η Μίλαν κατάφερε να μειώσει στο 88’ με κεφαλιά του Πάβλοβιτς, ενώ στις καθυστερήσεις ο Ενκουνκού ευστόχησε σε πέναλτι για το τελικό 2-3.