Πόσο βλαβερά είναι τα μπαλόνια με «αέριο γέλιου» που χρησιμοποιούν οι παίκτες της Serie A και πώς επηρεάζουν την απόδοσή τους μέσα στο γήπεδο.

Χαμός έχει γίνει και πάλι στη Serie A με αφορμή τα πάρτι που διοργάνωναν παίκτες της Serie A κυρίως στο Μιλάνο. Μετά τα νέα βίντεο που κυκλοφόρησαν κι έβγαλαν στη σέντρα τον Τεό Ερναντές κι άλλους πρώην παίκτες της Μίλαν, το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι το τι ακριβώς κάνουν τα μπαλόνια με το «αέριο γέλιου» που γίνονται ανάρπαστα στις συγκεκριμένες συναθρίσεις.

Τα μπαλόνια αυτά περιέχουν υποξείδιο του αζώτου. Πρόκειται για μια ουσία που ναι μεν χρησιμοποιείται νόμιμα στη ζαχαροπλαστική (στα σιφόν για τη σαντιγί) και στην ιατρική ως καταπραϋντικό, έχει όμως σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία όποιου την εισπνέει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Προκαλεί μια στιγμιαία ευφορία και χαλάρωση, όμως έχει πολλές και σοβαρές παρενέργειες. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι ενώ στην ιατρική χορηγείται ελεγχόμενα με μείγμα οξυγόνου, στα πάρτι αυτά όμως εισπνέεται καθαρό γεγονός που κάνει τη χρήση τους ακόμα πιο βλαβερή.

❗️NOVO ESCÂNDALO EM MILÃO



Theo Hernandez costumava chamar alguém para encomendar serviços de acompanhantes para outros jogadores.



Theo era o “chefe”, ele era o organizador das “Festas de Acompanhantes”. Ele até comprou uma van especificamente para essas festas.



Calhanoglu,… pic.twitter.com/7vz63z4C7g — Portal Milan BR 🇧🇷🇮🇹 | Fan (@PortalMilanBR) May 12, 2026

Οι σοβαρές παρενέργειες του «αερίου γέλιου»

Η κυριότερη παρενέργεια της συστηματικής χρήσης του είναι η μείωση της βιταμίνης B12. Η έλλειψη αυτή μπορεί να προκαλέσει σοβαρά νευρολογικά προβλήματα, όπως μόνιμα μουδιάσματα, αστάθεια στο περπάτημα, ακόμα και παράλυση των άκρων. Επιπλέον, το αέριο εκτοπίζει το οξυγόνο από τους πνεύμονες, αυξάνοντας τον κίνδυνο λιποθυμίας ή ακόμα και θανάτου από ασφυξία!

Για έναν ποδοσφαιριστή, η χρήση του είναι καταστροφική και μπορεί να αποβεί μοιραία. Πέρα από τον αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού λόγω της ζάλης που προκαλεί, επηρεάζεται άμεσα ο χρόνος αντίδρασης και τα αντανακλαστικά του, η συγκέντρωση και η καρδιοαναπνευστική του λειτουργία. Όλες οι αυτές οι παρενέργειες δεν φεύγουν αμέσως, αλλά σε βάθος χρόνου μπορούν να προκαλέσουν μακροχρόνιες βλάβες στον οργανισμό τους.

Αυτή είναι και η αιτία που πολλοί παίκτες μπορεί να κουράζονται γρηγορότερα όσο παίζουν, ενώ γενικότερα η συστηματική χρήση της ουσίας αυτής ρίχνει κατακόρυφα την απόδοση του εκάστοτε ποδοσφαιριστή μέσα στο γήπεδο.