Νέο βίντεο από τα περίφημα escort parties των παικτών της Serie A «καίει» τον Τεό Ερναντές, με Ιταλό ρεπόρτερ να αποκαλύπτει ότι ο πρώην άσος της Μίλαν είναι ο εγκέφαλος αυτών των συγκεντρώσεων.

Νέο σκάνδαλο μεγατόνων στο ιταλικό ποδόσφαιρο, με πρωταγωνιστή τον Τεό Ερναντές και αρκετούς νυν και πρώην παίκτες της Μίλαν.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις Ιταλού ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Κορόνα και βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι παίκτες των Ροσονέρι συμμετείχαν σε ξέφρενα πάρτι όπου κατανάλωναν αλκοόλ, παρουσία διαφόρων γυναικών, ενώ μερικοί φαίνεται να κάνουν και χρήση «αερίου γέλιου».

Το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας επανέφερε στο προσκήνιο το σκάνδαλο με τις escorts που είχε συνταράξει τη Serie A πριν λίγες ημέρες. Οι νέες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Τεό Ερναντές είχε κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα αυτο, λειτουργώντας ως ο εγκέφαλος των συγκεντρώσεων και των πάρτι. Μάλιστα, φέρεται να είχε αγοράσει ειδικό βαν για τη μεταφορά των... καλεσμένων του πάρτι και να οργάνωνε τις υπηρεσίες των συνοδών πολυτελείας για τους συμπαίκτες του.

Στις μαζώξεις αυτές ήταν μόνιμος θαμώνας και ο Σάμου Καστιγιέχο, που στο παρελθόν αγωνιζόταν στη Μίλαν, ένω έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες του να κάνει χρήση αερίου στο σπίτι του.

Στη λίστα των παρευρισκομένων περιλαμβάνονται ηχηρά ονόματα όπως οι Τονάλι, Λεάο, Ντοναρούμα, Μπραχίμ Ντίαζ, ακόμα και ο Ιμπραΐμοβιτς. Σύμφωνα με τον ίδιο δημοσιογράφο μάλιστα, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί μια μαρτυρία πως οδηγός του γκρουπ προέτρεπε τον Ερναντές να σταματήσει τη χρήση αερίου, υπενθυμίζοντάς του πως είχε αγώνα την επόμενη μέρα!

🚨💣 | 𝐇𝐄𝐑𝐍𝐀𝐍𝐃𝐄𝐙 𝐚𝐮 𝐜œ𝐮𝐫 𝐝'𝐮𝐧 é𝐧𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐬𝐜𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥𝐞 !!! 🇫🇷



Theo Hernandez lors d'une de ses fêtes accompagné d'escorte et inhalant du « 𝐠𝐚𝐳 𝐡𝐢𝐥𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭 » 🎈@FMaria_Coronapic.twitter.com/pUeHiLDIex — Lives Foot (@livesfoot) May 11, 2026