Η Πάρμα σημείωσε δύο αυτογκόλ σε τρία λεπτά και ηττήθηκε 4-1 εκτός έδρας από την Τορίνο.

Η Πάρμα πήγε στο Τορίνο για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα προερχόμενη από πέντε αγωνιστικές χωρίς ήττα στη Serie A αλλά είδε το σερί της να σπάει, καθώς πέτυχε δύο αυτογκόλ σε ένα τρίλεπτο και έχασε 4-1...

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για την Γκρανάτα, καθώς στο τρίτο μόλις λεπτό ο Σιμεόνε άνοιξε το σκορ περνώντας την μπάλα κάτω από τα πόδια του Σουζούκι. Ωστόσο, στο 20' ήρθε η απάντηση από πλευράς φιλοξενούμενων, με τον Πελεγκρίνο να ισοφαρίζει με κεφαλιά μετά από ασίστ του Στρεφέτσα.

Οι γηπεδούχοι θα έπαιρναν ξανά το προβάδισμα στο δεύτερο μέρος και αυτή τη φορά θα το κρατούσαν, με τους Παρμέντσι να το... χαρίζουν απλόχερα στους αντιπάλους τους με δύο αυτογκόλ σε τρία λεπτά! Πρώτα ο Ντελπράτο (55') έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του με προβολή και εν συνεχεία ο Κεϊτά (57') είδε την μπάλα να χτυπά πάνω του και να μπαίνει στην εστία μετά από σουτ στο δοκάρι... Γυρισμός πλέον δεν υπήρχε για την Πάρμα, που δέχτηκε και τέταρτο γκολ στις καθυστερήσεις από τον Σαπάτα.



