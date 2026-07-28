Κουτσουπιάς - Τορίνο: Ενδιαφέρον για τον Έλληνα χαφ σύμφωνα με τους Ιταλούς
Έτοιμος να ζήσει το όνειρο της Serie A είναι ο Ηλίας Κουτσουπιάς καθώς πανηγύρισε την άνοδο με τη Φροζινόνε έχοντας βασικό ρόλο στη μεγάλη επιτυχία του συλλόγου. Ένα... απωθημένο που θα γίνει πραγματικότητα όπως είχε μοιραστεί στη συνέντευξη που είχε δώσει στο Gazzetta.
Ωστόσο, η εξαιρετική πορεία του στη Serie B έχει φέρει αρκετές ομάδες στο κατώφλι του και σύμφωνα με το «Tuttosport», μία από αυτές είναι και η Τορίνο. Όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, οι «ταύροι» δεν έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Φροζινόνε αλλά τον έχουν ψηλά στη λίστα τους προκειμένου να ενισχυθούν στη μεσαία γραμμή.
Το κόστος του 25χρονου χαφ φτάνει τα 6 με 7 εκατ. ευρώ καθώς πέρσι είχε μία γεμάτη χρονιά με οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ σε 34 συμμετοχές ενώ ήταν εκ των πρωταγωνιστών για την επιστροφή του κλαμπ στα μεγάλα σαλόνια.
👀 Il @TorinoFC_1906 è su Ilias #Koutsoupias del @Frosinone1928 (pista anticipata nella giornata di lunedì da @tuttosport). Ci sono stati dei contatti esplorativi per il centrocampista greco, che i ciociari valutano attorno ai €6/7M ed è stato uno dei migliori giocatori… pic.twitter.com/ZmEIbvTcoX— Giacomo Morandin (@iljackmora) July 28, 2026
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