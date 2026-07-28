Ο Ηλίας Κουτσουπιάς πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν με τη Φροζινόνε, πανηγύρισε την άνοδο στη Serie A και η Τορίνο βλέπει με πολύ καλό... μάτι την απόκτηση του.

Έτοιμος να ζήσει το όνειρο της Serie A είναι ο Ηλίας Κουτσουπιάς καθώς πανηγύρισε την άνοδο με τη Φροζινόνε έχοντας βασικό ρόλο στη μεγάλη επιτυχία του συλλόγου. Ένα... απωθημένο που θα γίνει πραγματικότητα όπως είχε μοιραστεί στη συνέντευξη που είχε δώσει στο Gazzetta.

Ωστόσο, η εξαιρετική πορεία του στη Serie B έχει φέρει αρκετές ομάδες στο κατώφλι του και σύμφωνα με το «Tuttosport», μία από αυτές είναι και η Τορίνο. Όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, οι «ταύροι» δεν έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Φροζινόνε αλλά τον έχουν ψηλά στη λίστα τους προκειμένου να ενισχυθούν στη μεσαία γραμμή.

Το κόστος του 25χρονου χαφ φτάνει τα 6 με 7 εκατ. ευρώ καθώς πέρσι είχε μία γεμάτη χρονιά με οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ σε 34 συμμετοχές ενώ ήταν εκ των πρωταγωνιστών για την επιστροφή του κλαμπ στα μεγάλα σαλόνια.